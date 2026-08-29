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Bayramiç karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir kişi hayatını kaybetti

Bayramiç-Çan karayolunun 30. kilometresinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayramiç karayolunda kafa kafaya çarpışma: bir kişi hayatını kaybetti

kaza ve müdahale:

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Bayramiç-Çan karayolunun 30’uncu kilometresindeki Hacıkasım mevkiinde oldu. Orman işinde çalışan A.Y. (63) yönetimindeki 17 TC 163 plakalı araç, Çan istikametinden gelen 31 AHF 713 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar gören araçlardan birindeki sürücü A.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan eşi F.Y. (55) ağır yaralı olarak kurtarıldı. Diğer araçta da bir kişinin yaralandığı bildirildi.

yaralıların durumu ve hastaneye sevk:

Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından yaralıların durumuna ilişkin yetkililerden gelen açıklama sınırlı kalırken, aile fertlerinin ve bölge halkının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

soruşturma ve yol güvenliği:

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. İncelemede hız, sollama veya yol koşulları gibi etkenlerin değerlendirileceği, bulguların raporlanmasının ardından kazanın oluş nedeninin resmi olarak açıklanacağı belirtildi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olması ve karayolu güvenliğine ilişkin önlemlerin önemine dikkat çekti.

Kazanın detaylarıyla ilgili jandarma soruşturması devam ediyor.

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI...

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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