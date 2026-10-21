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Bayrampaşa'da alacak kavgası ölümle sonuçlandı

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanan kasap Fikret Korkmaz yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayrampaşa'da alacak kavgası ölümle sonuçlandı

Olayın gelişimi:

İddiaya göre dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki esnaf sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kasaplık yapan Fikret Korkmaz ile diğer taraf olan Recep P. arasında kavga çıktı.

Saldırı ve müdahale:

Kavga sırasında Recep P., iddialara göre Fikret Korkmaz'ı bıçakladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fikret Korkmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından polis, şüpheli Recep P.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle süreç başlatıldı; soruşturma devam ediyor.

Görgü tanığının anlatımı:

Yaşananı gördüğünü söyleyen Mustafa Koç, "Ölen adam kasaplık yapıyordu. Şu duvarın dibinde tartıştılar. Benim arkadaş vardı, onları ayırmaya çalıştı. Baktı ki bıçak olayı var, o da oradan çekildi. Muhtemelen aralarında alacak verecek davası vardı" dedi.

Bayrampaşa’da iki esnaf arasındaki kavga cinayetle bitti

Bayrampaşa’da iki esnaf arasındaki kavga cinayetle bitti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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