kağıthane'de gözyaşları: ayazağa selinde ölen Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni:

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Ahmet Derin, son yolculuğuna uğurlandı. Cansız bedeni, dün Haliç açıklarında, Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu. Yaşamını yitiren 63 yaşındaki Derin için Kağıthane'deki Nurtepe Cemevi'nde tören düzenlendi.

törenin görüntüleri ve duygusal anlar:

Cenaze töreninde yakınları ve komşuları bir araya gelirken, Derin'in eşi törende gözyaşlarına boğuldu; yakınları tarafından teselli edildi. Tören boyunca aile üyelerinin ve katılımcıların duygusal anları dikkat çekti. Tören, saygı duruşu ve dualarla devam etti.

Törenin ardından cenaze, defin işlemleri için Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü ve buraya defnedildi. Bu süreçte törene katılanlar defin işlerini takip etti.

katılımcılar ve yetkililer:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ile Derin'in yakınları katıldı. Yetkililerin ve aile fertlerinin hazır bulunduğu törende, sel felaketinin yarattığı kayıp ve acı bir kez daha gözler önüne serildi.

AHMET DERİN İÇİN KAĞITHANE'DE BULUNAN NURTEPE CEMEVİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ