Bekleyen umutların yükü: Fenerbahçe taraftarında kronik strese dönüşen beklenti

Fenerbahçe taraftarında artan beklenti yükü:

Samsun'da görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Akif Taşdemir, Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarı boşluğunun taraftar psikolojisinde derin etkiler bıraktığını söylüyor. Kulübün 12 yıldır Süper Lig'de şampiyon olamaması ve sezon sonlarında sıkça yaşanan hayal kırıklıkları, bireysel aidiyet ile iç içe geçen bir strese dönüştü.

Taşdemir'e göre taraftarlık yalnızca maçın 90 dakikasıyla sınırlı kalmıyor; aidiyet duygusu, sosyal kimlik ve kişisel değer algısına doğrudan nüfuz ediyor. Bu bağlamda, kulübün başarısızlığı bazı taraftarlarda kişisel yetersizlik hissiyle eşleşerek psikolojik yükü artırıyor.

Tükenmişlik ve bekleme yorgunluğu:

Dr. Taşdemir, sezon başında yapılan transferlerin ve teknik direktör değişikliklerinin taraftarlarda yeni umutlar oluşturduğunu, ancak bu umutların aynı zamanda birer psikolojik yatırım olduğunu belirtiyor. Sezon ilerledikçe beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması, taraftarlarda tükenmişliğe yol açıyor ve bu durum "bitmeyen yas" döngüsüne benzetiliyor.

Taşdemir'in ifadeleriyle: "Şimdi sona kadar bir işi götürebilmek aslında ümidi sürdürmek demektir. Ümitle sürdürdüğüm bir şey eğer başarıyla neticelenirse o ümit senin psikolojik miras olarak zihninde kalacaktır. Fakat sona kadar götürüp hem de rekor puanlarla sonunda kaybetmek artık insanlarda ümitli bir bekleyişten daha ziyade kaybetme endişesini yaşamaya sebep oldu. Sene sonuna doğru yüksek puanla devam etse bile, yüksek seviyelerde, üst sıralarda takım sıralamayı götürebilse bile kaybetme endişesi sürekli olarak bu insanları aktif. Bu bekleme kaygısı adeta bir bekleme yorgunluğuna dönüşüyor. Bu bekleme yorgunluğu, bir öğrenilmiş çaresizlik mekanizmasına benzer şekilde, 'acaba yine mi sonunda kaybedeceğiz?' beklentisini hep aktif olarak insanların zihinlerinde maalesef canlı tutuyor."

İş, sosyal yaşam ve aile üzerindeki yansımalar:

Taşdemir, sürekli hayal kırıklıklarının iş yerinde motivasyon düşüklüğüne, öfke kontrolünde zorlanmaya yol açtığını bildiriyor. Derbi veya kritik maç kayıplarının ardından alay edilme veya sosyal baskı endişesiyle bazı taraftarların içe kapanabildiği, sosyal ilişkilerini sınırlandırdığı gözlemleniyor.

Ev içindeki gerginliğin eş ve çocuklarla ilişkilerde tahammülsüzlüğe dönüşebildiğini de vurgulayan Taşdemir, bu döngünün sürekli yinelemesi halinde bireyin kendilik algısında olumsuz değişikliklere neden olabileceğini belirtiyor. Aidiyet duygusunun güçlü olduğu ortamlarda, kulübün başarısızlığı kişinin kendi değeriyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor.

Dr. Akif Taşdemir'in değerlendirmeleri, uzun süreli toplumsal beklentilerin bireysel psikoloji üzerinde nasıl kronik etkilere yol açabileceğini gösteriyor ve bu dinamiklerin fark edilmesinin, hem taraftarlar hem de yakın çevreleri için önemli olduğuna işaret ediyor.

PSİKİYATRİ UZMANI DR. AKİF TAŞDEMİR, TARAFTARLIĞIN YALNIZCA 90 DAKİKALIK BİR HEYECANDAN İBARET OLMADIĞINI BELİRTEREK, GÜÇLÜ AİDİYET DUYGUSUNUN YAŞANAN MAĞLUBİYETLERİN ETKİSİNİ ARTIRABİLDİĞİNİ SÖYLEDİ. TAŞDEMİR, YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN ŞAMPİYONLUK BEKLENTİSİNİN ZAMANLA KRONİK STRESE VE KAYBETME ENDİŞESİNE DÖNÜŞEBİLDİĞİNİ İFADE ETTİ.