Ordu'da 300 bin samuray arısı doğaya bırakıldı, tuzak seferberliği devam ediyor

kapsamlı mücadele toplantısında hedef ortaklaştı

Ordu Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıda, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede yapılan çalışmalar ve 2026-2027 dönemi için planlanan uygulamalar değerlendirildi. Toplantıda, biyolojik mücadele kapsamında 2026'da 300 bin samuray arısının doğaya salındığı ve 113 bin 800 feromon tuzağının üreticilere dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, yürütülen eylem planı ve sahadaki uygulamalara ilişkin detayları katılımcılarla paylaştı. Toplantıya Vali Muammer Erol, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da katıldı.

uygulanan yöntemler ve yıllara göre çalışmalar:

İl Müdürü Ay, mücadelede mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin eş zamanlı kullanıldığını vurguladı. Kışlak ilaçlama çalışmalarına ilişkin verilen sayılar şöyle: 2023'te 40 bin, 2024'te 265 bin ve 2025'te 335 bin 245 kışlağın ilaçlandığı bildirildi. Biyolojik mücadele kapsamında ise 2024'te 28 bin, 2025'te 245 bin ve 2026'da 300 bin samuray arısının doğaya salındığı aktarıldı.

Ayrıca, üreticilere dağıtılan 113 bin 800 feromon tuzak ile izleme ve yakalama faaliyetlerinin yaygınlaştırıldığı belirtildi. TZOB temsilcisi Arslan Soydan, yürütülen çalışmaların ürünlerdeki zararı önemli ölçüde azalttığını ve bunun fındık üretiminde sonuç verdiğini söyledi.

ekipleşme, zamanlama ve saha çalışmaları:

Önümüzdeki dönemde kışlak ilaçlamalarında görev almak üzere 120 kişiden oluşan 60 ekip kurulacağı, bu ekiplerin kullanımı için 40 pülverizatör alınacağı açıklandı. Kışlak çıkış döneminde kışlaklarda biyosidal ürünler, kışlak çevresindeki bahçelerde ise ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapılacağı; mayıs, haziran ve temmuz aylarında kimyasal mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Vali Muammer Erol, ilaçlama dönemlerinde özellikle kışlakların ilaçlanmasının önemine dikkat çekerek, Ordu dışında yaşayan vatandaşların ekiplerin evlere ve kapalı alanlara ulaşabilmesi için gerekli kolaylığı sağlamasını istedi. Erol, belediyeler ve organize sanayi bölgelerinin de kendi sorumluluk alanlarında ilaçlama çalışmalarına katkı sunmasını talep etti.

iş birliği ve gelecek hedefleri:

Toplantının temel hedefi, kurumlar ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirerek 2026-2027 dönemine yönelik ortak mücadele stratejilerini belirlemek olarak ifade edildi. Katılımcılar, saha uygulamalarının koordinasyonu, izleme-takip çalışmalarının yoğunlaştırılması ve üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantı sonuçları, Ordu'da kahverengi kokarca kaynaklı zararın azaltılmasına yönelik hem kısa dönemli operasyonel planları hem de dönemsel izleme ve değerlendirme mekanizmalarını içeriyor. Sahadaki uygulamaların düzenli takibi ve kurumlar arası eşgüdümün sürdürülmesi önümüzdeki dönemde vurgulanan öncelikler arasında yer aldı.

TOPLANTIDA, 2026 YILINDA 300 BİN SAMURAY ARISININ DOĞAYA SALINDIĞI, 113 BİN 800 FEROMON TUZAĞININ ÜRETİCİLERE DAĞITILDIĞI BELİRTİLEREK, MÜCADELE ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ.