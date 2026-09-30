Güneydoğu'dan yükselen özgüven dalgası: TEKNOFEST gençliği sahnede

TEKNOFEST Güneydoğu açılışında tarih ve gelecek aynı meydanda buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Güneydoğu açılış programında, festivalin yalnızca teknoloji yarışmaları değil; ülkenin özgüvenini, üretim gücünü ve gelecek vizyonunu şekillendiren bir hareket olduğunu söyledi. Konuşmasında Şanlıurfa'nın tarihî zenginliklerine dikkat çekerek Göbeklitepe, Karahantepe, Çakmaktepe ve Harran gibi mekânları hatırlattı ve "burası tarihin sıfır noktası" ifadesiyle kentin önemini vurguladı.

şehirden verilen mesaj: tarih, teknoloji ve insan kaynağı:

Bayraktar, Şanlıurfa'nın kültürel ve coğrafi özellikleri üzerinden gençlerin enerjisinin altını çizdi. "Ne güzel bir heyecanınız var. Ne güzel bir coşkunuz var Urfa" sözleriyle katılımcılara seslendi. Ayrıca daha önce Kocaeli Gölcük'te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine atıf yaparak, fuarın farklı coğrafyalarda verdiği mesajların bir bütün olduğunu belirtti.

Festivalin rakamsal büyüklüğüne de değinen Bayraktar, bu yılki etkinliğin 15'incisi olduğunu ve "81 ilimizden ve 97 farklı ülkeden gençlerimiz burada" diyerek katılımcı çeşitliliğini aktardı. 62 farklı alandaki teknoloji yarışmaları için "730 binin üzerinde takım, 1 milyon 600 binin üzerinde genç" başvurduğuna dikkat çekti ve bu rakamları Türkiye'nin değişen hikâyesinin göstergesi olarak tanımladı.

özgüven, teknoloji üretimi ve Milli Teknoloji Hamlesi:

Bayraktar konuşmasında TEKNOFEST'i bir "öz güven devrimi" olarak nitelendirdi: "'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır." Bu anlayışın gençler vasıtasıyla meydandan haykırıldığını belirtti: "Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız."

Teknolojinin toplum refahı ve ekonomik dönüşümle ilişkilendirilmesine vurgu yapan Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin kapsamının yalnızca gökyüzüyle sınırlı olmadığını; tarla, fabrika, laboratuvar, hastane, atölye ve üniversitelerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Teknolojiyi "üretim gücü, istihdam, ihracat" olarak tanımladı ve hedef olarak "yüksek teknoloji. Yerli üretim. Katma değerli ihracat"ı yineledi.

Bayraktar, bir TEKNOFEST projesinin girişime, girişimin şirkete, şirketin üretime ve nihayetinde ihracata dönüşme zincirini anlatarak festivalin ekonomik ekosisteme sağladığı somut katkıya dikkat çekti. Ayrıca bölgesinden dünyaya açılan, birlikte üreten bir teknoloji ekosistemi kurma hedefini ifade etti.

tarım teknolojileri, yapay zeka ve etik yaklaşımlar:

Konuşmada tarım teknolojilerine de geniş yer verildi. Bayraktar, TÜME Vakfı ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi gibi girişimlerden söz ederek, tarımın artık geleneksel bir sektör olmaktan çıkıp yüksek teknoloji alanına dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Yapay zekâ destekli çözümler, genetik bilim, verimlilik ve sürdürülebilir üretim başlıklarının yeni nesil tarım teknolojilerinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Yapay zekâ konusunda ise şu uyarıyı yaptı: "Yapay zekâyı aklınızın yerini alan bir rehber değil, potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün." İnsan merkezciliği, ahlak ve vicdanın teknolojinin yönünü belirleyeceğini söyleyerek, teknolojinin kullanımıyla ilgili etik sorumluluklara dikkat çekti.

Gösteriler ve sergiler açısından da programın zengin olduğuna değinen Bayraktar, hava gösterilerinde AKINCI, AKSUNGUR, SOLOTÜRK ve BAYRAKTAR TB3 gibi platformların yer alacağını, ayrıca Göbeklitepe Deneyim Alanı ve ALAN-26'da Şanlıurfa'nın neolitik hafızasından yapay zekâya uzanan bir keşif rotası olduğunu aktardı.

Konuşmasının sonunda teşekkürlerini ileten Bayraktar, Cumhurbaşkanına şükranlarını sundu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm paydaş ve gönüllülere özel teşekkür etti. Sözlerini, "Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz" ifadesiyle bitirdi ve teknolojinin bilimsellik ile vicdanı buluşturması gerektiğini yineledi.

TEKNOFEST Güneydoğu açılışı, hem bölgenin tarihi dokusunu hem de genç nüfusun teknolojiye olan ilgisini birleştirerek, festivalin sadece bir etkinlik değil; uzun vadeli bir toplumsal dönüşüm hamlesi olduğuna dair güçlü bir mesaj verdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bir özgüven devrimidir"