Kadıköy'de su borusu arızası cadde üzerinde su birikintilerine yol açtı

Kadı Caddesi'nde su yatışı ve etkileri

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Kadı Caddesi'nde bulunan bir su borusunda arıza meydana geldi. Arızanın ardından borudan caddeye doğru su aktı ve bazı noktalarda yol yüzeyinde birikintiler oluştu. Mahalle sakinleri, suyun bir süre boyunca caddeye aktığını belirterek yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Arızanın süresi ve vatandaş tepkisi:

Mahalle sakinleri, su akışının yaklaşık 2 saat kadar devam ettiğini ifade etti. Bir vatandaş, olayı 'Su ırmak gibi aktı. Yaklaşık 2 saat boyunca akmaya devam etti. Yollarda su birikintileri oluştu. Yetkililere ulaşmaya çalıştık' sözleriyle anlattı. Komşuların çok sayıda ihbar yapmasının ardından yetkililere ulaşıldığı belirtildi.

SASKİ müdahalesi ve onarım çalışması:

İhbarların ardından SASKİ ekipleri bölgeye gelerek suyu kesip onarım çalışmasına başladı. Ekipler, arızanın kaynağını tespit ederek müdahaleyi başlattı; çalışmanın tamamlanmasının ardından su akışı kontrollü şekilde yeniden verilecek. Olay sırasında yollarda oluşan birikintiler ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar için yetkililerden hızla müdahale bekleniyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SU BORUSU ARIZASI NEDENİYLE BİR SÜRE CADDEYE SU AKTI. MAHALLE SAKİNLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİĞİ SU AKIŞI NEDENİYLE YOLDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.