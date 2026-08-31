Dolar 48,2585 -0,02%
Euro 56,0537 -0,12%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.946,74 -0,09%
EUR/USD 1,1609 -0,12%
Brent Petrol 89,19 +0,93%
--°

Cami avlusunda görülen yılan itfaiyenin müdahalesiyle doğaya bırakıldı

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki cami bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp yerleşim dışına bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Cami avlusunda görülen yılan itfaiyenin müdahalesiyle doğaya bırakıldı

Olayın gelişimi:

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde yer alan bir caminin bahçesinde yılan gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Sahanın kontrolünü sağlayan itfaiye ekipleri, yılanı zarar görmeden yakalayacak şekilde tedbir aldı ve kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. İşlem sırasında çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı ve alandaki güvenlik sağlandı.

Yılanın doğaya bırakılması:

Ekipler tarafından yakalanan yılan, daha sonra yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı. Olay, herhangi bir olumsuz duruma yol açmadan sonlandırıldı.

CAMİ BAHÇESİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

CAMİ BAHÇESİNE GİREN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan’da sağanak Saraycık köyünde taşkına yol açtı
images

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu
images

Kadıköy'de su borusu arızası cadde üzerinde su birikintilerine yol açtı
images

Çanakkale'de kıyılardan denize umut: av sezonu törenle başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı