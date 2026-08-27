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beşiktaş, mağlup olsa da avrupa liginde gruplara kaldı

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 yenildi; Renan'ın golü maçın tek sayısı oldu ancak ilk maçtaki 3-0'lık sonuçla siyah-beyazlılar gruplara yükseldi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

beşiktaş, mağlup olsa da avrupa liginde gruplara kaldı

maç özeti

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ancak siyah-beyazlılar, rövanştaki yenilgiye rağmen ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla toplamda 3-1 skoruyla Avrupa Ligi grup aşamasına kalmayı başardı.

maçın kritik anları:

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip daha etkili görünen taraftı. 52. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Cerny'nin volesiyle cevap verildi ancak top yandan dışarı çıktı. 54. dakikada Vlahovic'in ceza sahası içinden çektiği şutta kaleci Nübel başarılı bir kurtarış yaptı.

64. dakikada Djalo'nun hatasını iyi değerlendiren Renan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. 77. dakikada Murillo'nun ceza sahası sağ çaprazından şutu ise yandan auta gitti. Maç boyunca başka gol olmayınca ev sahibi ekip galibiyete uzandı fakat turu geçen taraf Beşiktaş oldu.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Dariaus Ir Gireno. Hakem üçlüsü: Jesus Gil Manzano, Guadalupe Porras Ayuso, Guillermo Santiago Sacristan.

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima (Slivka dk. 80), Fiolic (Baldassarra dk. 56), Kalik (Benchaib dk. 69), Riberio (Krekovic dk. 56), Ourega, Debeljuh (Renan dk. 46). Teknik direktör: Zeljko Sopic.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra (Ahmet Sami Bircan dk. 86), Olaitan (Semih Kılıçsoy dk. 66), Cerny (Rashica dk. 66), İlhan Fakılı (Amir Hadziahmetovic dk. 86), Vlahovic (Hyeon-Gyu Oh dk. 66). Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Gol: Renan (dk. 64) (Kauno Zalgiris). Sarı kart: Kalik (Kauno Zalgiris).

Beşiktaş, rövanş maçındaki skor dezavantajına rağmen ilk karşılaşmadaki net skorla turu geçmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer alacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA LİTVANYA EKİBİ KAUNO...

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA LİTVANYA EKİBİ KAUNO ZALGİRİS'E 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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