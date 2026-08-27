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Hazırlıklar yoğunlaştı: Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi taktik ve yönetim değişikliğini duyurdu

Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi spor salonunda kuvvet çalışması ve sahada taktik idmanları yaptı; yönetimde Hikmet Burhan Kaya ayrıldı, vekil Tuğrul Topuz.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlıklar yoğunlaştı: Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi taktik ve yönetim değişikliğini duyurdu

Çorum FK hazırlıklarını sürdürdü

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanmayı sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip günün ilk bölümünü spor salonunda kuvvet çalışmalarına ayırdı, ardından sahada taktik idmanlarla çalışmayı tamamladı.

Antrenmanda yapılan çalışmalar:

Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda teknik ekip önce kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmaları uyguladı. İkinci bölümde taktiksel ağırlıklı bölüm öne çıktı; takım pas çalışması, dar alan oyunu ve üç takım halinde yapılan maçlarla formunu yükseltmeyi hedefledi. Bu düzen, özellikle karşılaşmada top kontrolü ve kısa pas bağlantılarını güçlendirmeye yönelik planlandı.

Yönetimde görev değişikliği:

Kulüpten yapılan açıklamada, dış ilişkiler, medya ve tesis yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hikmet Burhan Kaya’nın özel sektördeki iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi. Kulüp, Kaya’ya bugüne kadar sunduğu hizmetler için teşekkür ederken, göreve genel sekreter Tuğrul Topuz’un vekâlet edeceği ifade edildi.

Teknik ekip ve yönetimin koordinasyonu, Çorum FK’nın Beşiktaş karşısındaki hazırlık sürecinde belirleyici unsur olmayı sürdürüyor; takımın programı önümüzdeki günlerde benzer yoğunlukta devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK OLAN ÇORUM FK, ZORLU...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK OLAN ÇORUM FK, ZORLU MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA KUVVET VE TAKTİK ÇALIŞMALARIYLA DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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