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Bodrum FK, Haiti'li kanat oyuncusu Ruben Providence'ı transfer etti

Bodrum FK, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı; hız ve birebirdeki etkinliğiyle kanatta görev alacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum FK, Haiti'li kanat oyuncusu Ruben Providence'ı transfer etti

transferin ayrıntıları:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, son olarak Hollanda temsilcisi Almere City forması giyen Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferin hücum hattına ilave seçenek ve derinlik kazandırmayı amaçladığını belirtti.

kariyer geçmişi ve oyun tarzı:

Providence, futbol eğitimini Paris Saint-Germain altyapısında aldıktan sonra Roma, Club Brugge, Estoril, Hartberg ve Almere City gibi takımlarda forma giydi. Hücum hattının kanat bölgelerinde görev yapan oyuncu, sürati ve birebirdeki etkinliğiyle öne çıkıyor ve kanat aksiyonlarında yaratıcı bir alternatif sunuyor.

dünya kupası deneyimi:

Haiti Milli Takımı ile 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ruben Providence, turnuvada ülkesini temsil ederek önemli bir uluslararası tecrübe yaşadı. Bu deneyim, oyuncunun rekabetçi maç tecrübesini ve performans baskısı altında oynama alışkanlığını güçlendirdi.

kulüp açıklaması ve beklentiler:

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Ruben Providence’a yeşil-beyaz formamız altında başarılar diler, anlaşmanın futbolcumuz ve kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. Yönetim, Providence'ın sağladığı hızı ve birebir yeteneğini hücum planlarına entegre ederek takımın maç içi çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Teknik ekip ve yönetim, oyuncunun adaptasyon sürecini yakından takip edecek; Providence'ın ligde ve takım içinde kısa sürede katkı vermesi bekleniyor.

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ, SON OLARAK HOLLANDA TEMSİLCİSİ ALMERE CİTY FORMASI GİYEN HAİTİ MİLLİ TAKIMI...

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ, SON OLARAK HOLLANDA TEMSİLCİSİ ALMERE CİTY FORMASI GİYEN HAİTİ MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU RUBEN PROVİDENCE İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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