Erzurumspor FK ankara'da kampa girip Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet peşinde

Hazırlıklar tamamlandı:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta programında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'da son çalışmasını tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ekip, saat 17.00'de yapılan ter idmanının ardından kamp sürecine geçti.

Takım içinde atmosferin yoğun olduğu; oyuncuların mücadele ve disiplin açısından hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Erzurumspor, bu maçla birlikte sezondaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Maç hedefi ve hakem bilgisi:

Karşılaşmada Erzurumspor'un önceliği puan almak ve geçen haftalardan çıkarılan dersleri sahaya yansıtarak daha etkili bir oyun ortaya koymak olacak. Maçı yönetecek hakem Ümit Öztürk olurken, yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.

GYRANO KERK