Dolar 48,1309 +0,03%
Euro 56,1814 -0,02%
Bist 14.575,51 -0,24%
Altın Gram 7.213,72 +0,18%
EUR/USD 1,1652 -0,05%
Brent Petrol 88,88 +2,23%
--°

Erzurumspor FK ankara'da kampa girip Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet peşinde

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta yönetiminde Ankara'da son idmanı tamamladı; Gençlerbirliği deplasmanında Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK ankara'da kampa girip Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet peşinde

Hazırlıklar tamamlandı:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta programında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'da son çalışmasını tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ekip, saat 17.00'de yapılan ter idmanının ardından kamp sürecine geçti.

Takım içinde atmosferin yoğun olduğu; oyuncuların mücadele ve disiplin açısından hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Erzurumspor, bu maçla birlikte sezondaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Maç hedefi ve hakem bilgisi:

Karşılaşmada Erzurumspor'un önceliği puan almak ve geçen haftalardan çıkarılan dersleri sahaya yansıtarak daha etkili bir oyun ortaya koymak olacak. Maçı yönetecek hakem Ümit Öztürk olurken, yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz yapacak.

GYRANO KERK

GYRANO KERK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trabzonspor zorlu deplasmanda geride: ilk yarı Ferencvaros'un üstünlüğü
images

Hazırlıklar yoğunlaştı: Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi taktik ve yönetim değişik...
images

Bodrum FK, Haiti'li kanat oyuncusu Ruben Providence'ı transfer etti
images

Sporun öncü isimleri Spoint VivaMore'de buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor zorlu deplasmanda geride: ilk yarı Ferencvaros'un üstünlüğü

Hazırlıklar yoğunlaştı: Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi taktik ve yönetim değişikliğini duyurdu

Trump'tan uluslararası tartışma çıkaracak hamle: Ontario Gölü adını değiştirdi

Sevinç ve atölyelerle dolu gün: koruyucu aile festivali Erzurum'da

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı