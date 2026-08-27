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Trabzonspor zorlu deplasmanda geride: ilk yarı Ferencvaros'un üstünlüğü

Ferencvaros, rövanşta O'Dowda'nın 19. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti; Trabzonspor 14. dakikada Malinovskyi'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor zorlu deplasmanda geride: ilk yarı Ferencvaros'un üstünlüğü

Ferencvaros 1 - Trabzonspor 0 (ilk yarı)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının ilk yarısı, ev sahibi Ferencvaros'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın erken dakikalarında Trabzonspor, 14. dakikada Malinovskyi'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı; kısa süre sonra 19. dakikada O’Dowda ile gelen gol takımı öne geçirdi.

ilk yarı özeti:

Maçın ilk bölümleri hızlı ataklarla geçti. 15. dakikada Bamidele Yusuf’un sağ kanattan gönderdiği topta Joseph'in vuruşu auta giderken, 18. dakikada Corbu'nun sert şutunda kaleci Onana topu kornere çeldi. Bir dakika sonra Adam Nagy'in ortasında O’Dowda'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skoru 1-0 yaptı.

Trabzonspor açısından kırmızı kart maçın akışını belirleyen an oldu. Eksik kalmanın etkisiyle savunma içinde daha fazla boşluk oluşurken, Ferencvaros bu avantajı kullanarak top hakimiyetini elinde tutmayı başardı. 26. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından denediği şutta kaleci Dibusz topu kornere attı; bu da ev sahibinin kontrollü oyunu sürdürdüğünü gösterdi.

kadrolar ve maç notları:

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez

Ferencvaros ilk 11: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O’Dowda, Joseph. Yedekler arasında Adam Varga, Zohore, Keita ve diğer isimler bulunuyor. Teknik direktör: Balazs Borbely.

Trabzonspor ilk 11: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu. Yedekler arasında Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Ozan Tufan ve diğerleri yer alıyor. Teknik direktör: Fatih Tekke.

İlk yarı istatistikleri ve oyun akışı, rövanşın ikinci yarısına dengeli bir gerilim bırakıyor. Trabzonspor'un kalan 45 dakikada eksik oyuncuyla nasıl organize olacağı ve Ferencvaros'un skoru koruma veya artırma stratejileri, maçın sonucunu belirleyecek ana unsurlar olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA TRABZONSPOR, DEPLASMANDA MACARİSTAN EKİBİ...

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇINDA TRABZONSPOR, DEPLASMANDA MACARİSTAN EKİBİ FERENCVAROS İLE KARŞILAŞIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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