Trump'tan uluslararası tartışma çıkaracak hamle: Ontario Gölü adını değiştirdi

Trump Beyaz Saray'da Ontario Gölü kararını resmî hale getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde Kanada ile sınırı paylaştıkları Ontario Gölü'nün adının resmen 'Amerika Gölü' olarak değiştirilmesine ilişkin başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, ABD'deki kurumlara gölün resmi adını değiştirme talimatı veriyor ve Trump törende 'Bu karar resmidir ve derhal yürürlüğe girmiştir' ifadelerini kullandı.

Bu adım, Trump yönetiminin coğrafi isimler üzerinden milliyetçi söylemini sürdürdüğünün yeni bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Geçtiğimiz yıl Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştiren Başkan, törende bu örneğe atıf yaparak benzer hamlelerin sürebileceğine işaret etti.

beyaz saray töreni ve isim değişikliğinin öncesi:

Trump törende, Meksika Körfezi adının değiştiğini hatırlatarak 'Şimdi artık oraya herkes Amerika Körfezi diyor. Artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi bir de okyanusa ihtiyacımız var. Belki Atlantik ya da Pasifik Okyanusunun ismini de değiştiririz' diye konuştu. Açıklama, hem diplomatik çevrelerde hem de medyada geniş yankı uyandırdı.

ticaret ve Kanada eleştirileri:

Tören sırasında Kanada'ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, ticaret görüşmelerinde Kanada'nın 'anlaşılması en zor ülke' olduğunu savundu. Trump, 'İnsanlar bana ‘‘Ticaret konusunda anlaşması en zor ülke hangisi?’’ diye sorduklarında onlara ‘‘Bunun cevabı çok kolay, Kanada’’ diyorum. Kanada, en kötüsü. Kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar. Buna izin veremeyiz' dedi.

Kanada ile yaşanan gerilimin ABD ekonomisine etkisi hakkında sorulan soruya Trump, yıllık kayıp iddiasını öne sürerek 'Nihayetinde bunun bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Kanada yüzünden yılda ortalama 62 milyar dolar kaybediyoruz. Detaylı incelerseniz bundan daha fazlasını kaybettiğimizi de görürsünüz' yanıtını verdi.

dış politika: rusya, nato ve iran söylemleri:

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine atıf yaparak, Putin'in 'bir NATO ülkesine saldırmayacağını' söylediğini aktardı. CIA Direktörü John Ratcliffe'in bu konuda uyarı iletip iletmeyeceğine ilişkin soruya ise 'Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama saldırmayacaklar' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve bölgesel güvenlik konusunda Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki denetim vurgusunu tekrarladı. İran'ı ekonomik sıkıntı içinde olmakla niteleyerek 'İran şu anda askerlerinin maaşını ödeyemiyor' dedi ve boğazdan geçişlere dair 'Dün gece boğazdan 24 gemi geçirdik. Gemileri sürekli geçiriyoruz' yorumunu yaptı. Trump ayrıca abluka uyguladıklarını ve bölgeyi yakından izlediklerini öne sürdü.

Soru üzerine Trump, Rusya'nın Hürmüz Boğazı konusunda şimdiye kadar 'çok iyi davrandığını' düşündüğünü belirtti; Rusya'yı İran ile iş yapması halinde cezalandırma ihtimalinin ise 'duruma bağlı' olduğunu söyledi.

diğer uluslararası konular ve felaket yardımları:

Nepal'de yaşanan felaketle ilgili olarak Trump, ülkeye yardım teklif ettiklerini açıkladı: 'Nepal’e telefon açtık ve ihtiyaç duydukları her türlü yardımı sağlamayı teklif ettik. Bu çok korkunç bir felaket.' Trump, bölgede kaybolan Amerikalılarla ilgili olarak 'Nepal’de 50, belki 60 Amerikalı vardı. Henüz tam listeyi alamadık ancak umarım iyilerdir' dedi.

İran ile iş yapan Çin bankalarına yönelik yaptırımların neden uygulanmadığı sorusuna Trump, operasyonel detayları açıklamama gerekçesiyle 'Her şeyi açıklamak zorunda değilim' ifadesini kullandı.

Güvenlik iddialarını desteklerken Trump, bölgedeki mayın tarama ve gözetleme kapasitelerini de öne sürdü: 'Bölgeyi mayınlardan tamamen arındırdık ve benim eserlerimden olan Uzay Kuvvetleri sayesinde bölgeyi çok yakından izliyoruz. Herhangi bir gemi mayınla giriş yaparsa, bunu görüyor ve o gemiyi etkisiz hale getiriyoruz. Şimdiye kadar iki gemiyi etkisiz hale getirdik.' Bu tür beyanlar, bölgedeki gerilim ve denetim uygulamalarına dair tartışmaları canlı tutuyor.

Trump'ın Ontario Gölü kararının hem Kanada ile ilişkiler hem de bölgesel diplomasi üzerinde yaratacağı etkiler takip edilecek. Karar, coğrafi isimler ve sınırdaş ilişkiler bağlamında nadir bir başkanlık müdahalesi olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ABD arasında yer alan Ontario Gölü'nün isminin "Amerika Gölü" olarak değiştirilmesine ilişkin bir başkanlık kararnamesi imzaladı.