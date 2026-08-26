Beşiktaş Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kupayı kazandı

maç özeti:

Beşiktaş Hentbol Takımı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek bu sezonun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, maçın kritik anlarında rakibine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

ilk yarı ve başlangıç kadrosu:

Beşiktaş maça ilk 7'siyle çıktı: Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Ismael El Korchi, Erwin Jan Feuchtmann, Bogdan Radivojevic ve Uros Pavlovic. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı ve ikinci yarıda da bu avantajı korumayı başardı.

maçın kaderini belirleyen noktalar:

Beşiktaş, hem hücumda çeşitlilik hem de savunmada disiplin sağlayarak karşılaşmanın kontrolünü elinde tuttu. Nilüfer Belediyespor zaman zaman dönüşler bulsa da, sonuca etki edecek sürekliliği sağlayamadı ve maç 38-32 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırken sezonun bu prestijli organizasyonundaki başarısını tescilledi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS İLE BAŞKENT LEFKOŞA’DAKİ ARA BÖLGEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) HİMAYESİNDE BİR ARAYA GELDİ.