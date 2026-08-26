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Beşiktaş Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kupayı kazandı

Beşiktaş Hentbol Takımı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenip Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kupayı kazandı

maç özeti:

Beşiktaş Hentbol Takımı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek bu sezonun Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Siyah-beyazlı ekip, maçın kritik anlarında rakibine üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

ilk yarı ve başlangıç kadrosu:

Beşiktaş maça ilk 7'siyle çıktı: Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu, Eyüp Arda Yıldız, Ismael El Korchi, Erwin Jan Feuchtmann, Bogdan Radivojevic ve Uros Pavlovic. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 19-17 önde tamamladı ve ikinci yarıda da bu avantajı korumayı başardı.

maçın kaderini belirleyen noktalar:

Beşiktaş, hem hücumda çeşitlilik hem de savunmada disiplin sağlayarak karşılaşmanın kontrolünü elinde tuttu. Nilüfer Belediyespor zaman zaman dönüşler bulsa da, sonuca etki edecek sürekliliği sağlayamadı ve maç 38-32 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanırken sezonun bu prestijli organizasyonundaki başarısını tescilledi.

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Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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