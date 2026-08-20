Beşiktaş rövanşa avantajla gidiyor; Murillo, sahada çalışmanın karşılığını aldıklarını söyledi

maç özeti:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, elde ettiği skorla rövanşa avantajlı bir şekilde gitme şansı yakaladı.

murillo'nun açılış sözleri:

Maçın ardından konuşan sağ bek Amir Murillo, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

gol anı ve Rıdvan değerlendirmesi:

Murillo, kendisinin kaydettiği golde takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın katkısına vurgu yaptı: "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, yani o ortayı yapıp asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum." Bu sözler, oyuncular arasındaki uyumun ve hazırlıkların sahaya yansıdığını gösterdi.

oyun kurgusundaki değişim ve öne çıkanlar:

Murillo, geçen sezona kıyasla takımın oyun yapısında belirgin bir farklılık olduğunu belirtti. "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, daha önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz." ifadelerini kullandı. Deneyimli savunmacı sözlerini, "Çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz" diyerek tamamladı.

Beşiktaş'ın maç içindeki baskılı oyun anlayışı ve oyuncular arasındaki koordinasyon, ilk maçta alınan net skorla somutlaştı. Rövanş öncesi elde edilen bu avantaj, takımın ilerleyen aşamalarda nasıl bir strateji izleyeceğine dair ipuçları verdi.

Beşiktaş’ın Panamalı oyuncusu Amir Murillo, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz" dedi.