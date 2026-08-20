Dolar 47,7731 -0,36%
Euro 56,1838 +0,33%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.025,39 +0,63%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 93,41 +1,95%
--°

Beşiktaş rövanşa avantajla gidiyor; Murillo, sahada çalışmanın karşılığını aldıklarını söyledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerken Amir Murillo, baskılı oyun ve Rıdvan'ın asistini öne çıkardı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Beşiktaş rövanşa avantajla gidiyor; Murillo, sahada çalışmanın karşılığını aldıklarını söyledi

maç özeti:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, elde ettiği skorla rövanşa avantajlı bir şekilde gitme şansı yakaladı.

murillo'nun açılış sözleri:

Maçın ardından konuşan sağ bek Amir Murillo, "Öncelikle çok şükür bugün galip geldik. Hedefimiz deplasmana buradan avantajlı bir skorla gitmekti. Harika bir oyun oynadık, galibiyetten dolayı mutluyuz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

gol anı ve Rıdvan değerlendirmesi:

Murillo, kendisinin kaydettiği golde takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'ın katkısına vurgu yaptı: "Rıdvan'ı tanıyorum, Rıdvan'ın kalitesini biliyorum. Topu tam da o noktaya getirebileceğini, yani o ortayı yapıp asisti yapabileceğini düşünmüştüm. Ben de doğru yerde topla buluştum, golü atmış bulundum." Bu sözler, oyuncular arasındaki uyumun ve hazırlıkların sahaya yansıdığını gösterdi.

oyun kurgusundaki değişim ve öne çıkanlar:

Murillo, geçen sezona kıyasla takımın oyun yapısında belirgin bir farklılık olduğunu belirtti. "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, daha önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz." ifadelerini kullandı. Deneyimli savunmacı sözlerini, "Çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz" diyerek tamamladı.

Beşiktaş'ın maç içindeki baskılı oyun anlayışı ve oyuncular arasındaki koordinasyon, ilk maçta alınan net skorla somutlaştı. Rövanş öncesi elde edilen bu avantaj, takımın ilerleyen aşamalarda nasıl bir strateji izleyeceğine dair ipuçları verdi.

Beşiktaş’ın Panamalı oyuncusu Amir Murillo, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada...

Beşiktaş’ın Panamalı oyuncusu Amir Murillo, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı