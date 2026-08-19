Bodrum FK genç kadroyla yükselişi hedefliyor: 7-8 adaydan 3-4 transfer planı

maç hazırlıkları ve kadro durumu:

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Muğlaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Hazırlıklar, Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürüyor. Başkan Taner Ankara antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Ankara, ligin başlangıcıyla ilgili olarak takımın beklenen çizgide olduğunu belirtti: "Öncelikle hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Lige beklediğimiz gibi başladık esasında. Genç bir takımımız var. 9 tane transferimiz oldu. Bu arada da 3 tane oyuncu kaybettik." Başkan, giden oyuncuların Seferi, Hotic (kiralık) ve Gökdeniz olduğunu, Gökdeniz'in geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynayamadığını, yerine Loshaj ve Ümit Milli Takımı ile Genç Milli Takımı'ndan oyuncular alındığını aktardı.

transfer planı ve sürecin yönetimi:

Ankara, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve önceliklerinin sürdürülebilir bütçe yönetimi olduğunu vurguladı. Başkanın sözleriyle: "Görüştüğümüz 7-8 tane oyuncu var. İnşallah bunlardan 3 veya 4 tanesini takımımıza katacağız. Burada önemli olan bütçe olayı. Biz bu sürdürülebilir bütçe işini halletmeden bu olayı doğru yönetme şansımız yok."

bütçe ve finansal tablo:

Başkan Ankara, kulübün mali yapısına dair net rakamlar verdi. Kulübün Süper Lig'den düşmeden önceki bütçesinin 23 milyon Euro olduğunu, bu sezonki bütçenin ise 15 milyon Euro olduğunu belirtti: "Bütçeyle ilgili şöyle bir sıkıntımız var: Biz 2 yıl evvel Süper Lig’den düştüğümüzde bütçemiz 23 milyon Euro’ydu. Bu seneki bütçemiz 15 milyon Euro, kaynağımız yok." Ankara, satılan oyuncularla bütçeyi sürdürülebilir hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

taraftarlara çağrı ve takım hedefleri:

Taner Ankara, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi ve genç oyuncuların motivasyonunun korunmasına dikkat çekti. Başkan, geçen sezon devre arasında yapılan eleştirilere rağmen takımın yarı finale yükseldiğini hatırlattı: "Taraftarımız sabırlı olsun... Bu çocukların arkasında durmalıyız." Ankara, hedeflerini de netleştirdi: "Bu kulübü en doğru şartlarda yönetip mutlaka bu sene 1. Lig’de kalıp, play-off oynayıp, hatta çıkabiliyorsak Süper Lig’e çıkmak bizim de hedefimiz."

derbi beklentisi:

Muğlaspor ile oynanacak Muğla derbisine değinen Ankara, rakip kulübü "kardeş kulüp" olarak nitelendirdi ve sağlıklı rekabet çağrısı yaptı: "İnşallah güzel bir maç olur. Seyircimiz görsel zevki yüksek bir maç izler. Mücadelesi yüksek bir maç olsun inşallah, iyi olan kazansın."

Ankara, adaptasyon süreci tamamlandığında takım performansının yükseleceğini, İstanbulspor maçının son dakikalarında bunun sinyallerinin görüldüğünü söyledi ve birkaç eksik noktanın transferle tamamlanacağını vurguladı.

BODRUM FK BAŞKANI TANER ANKARA