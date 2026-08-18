Beşinci yıl başarısı: Mudanya Üniversitesi kontenjanlarını doldurarak öne çıktı

Yerleştirme sonuçlarına genel bakış:

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi bu yıl da yüksek tercih oranı elde etti. Üniversite, eğitime başladığı beşinci yılda YÖK tarafından tahsis edilen kontenjanların tamamına yakınını doldurarak dikkat çekti.

Türkiye genelinde vakıf üniversitelerinin doluluk oranı yüzde 79,7 olarak açıklanırken, Mudanya Üniversitesi yüzde 92,2 doluluk oranı ile üst sıralarda yer aldı. Bu başarı, kurumun genç olmasına rağmen tercih edilirliğinin arttığını göstermesi açısından önem taşıyor.

fakülte ve program performansı:

ÖSYM verilerine göre Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Meslek Yüksekokulunda kontenjanların büyük kısmı doldu. Bazı bölümler vakıf üniversiteleri arasında öne çıktı: Lojistik Yönetimi, Biyoteknoloji ve Genetik ile Malzeme Bilimi programları vakıf üniversiteleri sıralamasında birinciliğe yerleşti.

Meslek Yüksekokulu düzeyinde ise Dış Ticaret, Dijital Dönüşüm Elektroniği ve Tele Sağlık Teknikerliği programları vakıf üniversiteleri arasında birincilik elde ederken, diğer programlar da ilk 10 içinde yer aldı. Bu dağılım, hem lisans hem de mesleki eğitimde kurumun dengeli bir talep gördüğünü işaret ediyor.

rektörün değerlendirmesi ve hedefler:

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik, yerleştirme sonuçlarını değerlendirirken üniversitenin bu yıl da ilginin odağı olduğunu vurguladı. Kesik, lisans programları ve Meslek Yüksekokulu'nda yüzde 92 doluluk oranı yakalandığını belirterek bunun kurum için gurur verici olduğunu ifade etti.

Rektör ayrıca uluslararası öğrenci çekimi ve yatay geçişlerde de artan ilgiye dikkat çekti ve bu akademik yılda yaklaşık 4 bine yakın öğrenci ile eğitime başlanacağını açıkladı. Kurumun hedefi, akademik başarılarını güçlendirerek Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer almak ve bu hedefe emin adımlarla ilerlemek olarak belirtildi.

YÖK tarafından verilen kontenjanların doldurulması ve bazı bölümlerde sağlanan birincilikler, Mudanya Üniversitesi’nin kısa sürede yerel ve vakıf üniversiteleri arasındaki rekabette aktif bir konuma geldiğini gösteriyor. Kurumun önümüzdeki dönem odak noktaları arasında kalite odaklı eğitim, öğrenci çeşitliliği ve uluslararasılaşma yer alacak.

ÜNİVERSİTE HAYALİ KURAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANLA BEKLEDİĞİ YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI. BURSA’NIN TEK VAKIF ÜNİVERSİTESİ OLAN MUDANYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİME BAŞLAMASININ 5. YILINDA DA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONTENJANLARINI DOLDURDU.