Besler inovasyon odaklı büyümeyle ilk yarıda cirosunu 19,6 milyar TL’ye taşıdı

Besler 2026 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren Besler, 2026 yılının ilk altı ayında konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 19,6 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirketin KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre brüt kârı 4,5 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise 2 milyar TL oldu. Bu dönemde Besler, faaliyetlerinden 1,6 milyar TL nakit akışı sağlamasının yanı sıra 1,5 milyar TL ihracat geliri elde etti.

pazar konumu ve erişim:

Şirket, SuperFresh, DFU, Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah, Halk ve Ülker Sürmix gibi markalarıyla ana kategorilerdeki lider konumunu korudu. Besler, yaklaşık 64 milyon tabakta 21 milyon haneye ulaşarak geniş tüketici tabanını sürdürdü. SuperFresh dondurulmuş gıda kategorisinde yüzde 32 pazar payıyla liderliğini sürdürürken; yağ kategorisinde Bizim Yağ ve Terem öncülüğünde toplamda yüzde 68 pazar payına ulaşıldı.

yeni ürünler ve inovasyonun rolü:

Besler, 2026 yılının ilk yarısında inovasyonu büyümenin temel itici gücü olarak konumlandırdı ve toplam 30 yeni ürünü tüketicilerle buluşturdu. Bu ürünlerin dağılımı; dondurulmuş gıda iş biriminde 16, yağ iş biriminde Türkiye pazarı için 5, ihracat ve Ev Dışı Tüketim (EDT) kanallarında ise 9 olarak gerçekleşti. Şirket portföyüne, premium pizza segmentine yönelik Pizza Napoliten ve tüketici beklentilerinden esinlenen Frulove gibi yenilikçi ürünleri ekledi. Bu hamleler, lider markaların iletişim faaliyetleriyle birleşerek tüketici bağı güçlendirildi.

Ev Dışı Tüketim ve donuk fırıncılık alanlarında da belirgin bir büyüme kaydedildi; pastacılık ürünleri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarken, catering segmentinde yüzde 10 büyüme sağlandı. Donuk fırıncılıkta bake-off satışları ise ilk yarıda yüzde 53 artış gösterdi.

sürdürülebilirlik ve yatırım odaklı finansman:

Besler, üretim, verimlilik ve sürdürülebilirlik öncelikli yatırımlarını sürdürdü. Tarım ve tedarik zincirinde verimliliği artırmayı amaçlayan akıllı tarım projesi SAFER’ın ikinci fazı uygulamaya alındı. Ayrıca Emirdağ fabrikasında kurulan güneş enerjisi santrali (GES) yılın ilk yarısında faaliyete geçti ve sürdürülebilir üretim kapasitesine katkı sağladı.

Şirketin büyüme yolculuğuna uluslararası finansman desteği de eşlik etti; Besler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağlanan 25 milyon euro tutarındaki uzun vadeli finansmanı üretim altyapısını güçlendirme, verimlilik yatırımlarını hızlandırma ve sürdürülebilirlik projelerini destekleme amaçlarıyla kullanmayı planlıyor.

Mert Altınkılınç, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su, ilk yarı performansına ilişkin değerlendirmesinde, lider markalar, inovasyon odağı ve disiplinli iş modeli sayesinde somut sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Altınkılınç, önümüzdeki dönemde üretim altyapısı, verimlilik, sürdürülebilirlik projeleri ve ihracat kapasitesine yapılacak yatırımlarla hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda büyümeyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

YILDIZ HOLDİNG GIDA GRUBU BAŞKANI VE BESLER CEO'SU MERT ALTINKILINÇ