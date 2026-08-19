kktc’nin dijital ve ekonomik geleceğini omuz omuza inşa etme sözü

Görüşmenin ana hatları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen görüşme, iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin ve yürütülen projelerin kapsamlı değerlendirmesine sahne oldu. Yılmaz, Türkiye’nin anavatan ve garantör ülke sıfatıyla, 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında KKTC’de yürütülen tüm projelere desteğinin sürdüğünü vurguladı ve bu projelerin Kıbrıs Türk halkının refahını artırma, gençlerin gelecek güvenini sağlama ile KKTC’nin daha iyi günlere erişmesine hizmet ettiğini belirtti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak açıklamada, iki ülkenin dayanışmasının; Kıbrıs meselesinde, ekonomik kalkınmada ve uluslararası alanda KKTC’nin güçlenmesinde temel belirleyici olduğu bir kez daha ifade edildi. Yılmaz, birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde üstesinden gelinemeyecek sorun olmadığını dile getirdi ve haksız izolasyon girişimlerine karşı kararlı duruşun süreceğini söyledi.

Fiber Projesi ve ek protokol:

Toplantının gündemindeki en stratejik başlıklardan biri, KKTC’nin dijital geleceği için öncelikli kabul edilen Fiber Projesi oldu. Yılmaz, bu projenin ilk adımının 11 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı ile atıldığını hatırlattı. Süreç içinde Uygulama Protokolü’nün bazı hükümlerine ilişkin kamuoyunda doğan tereddütlerin yakından takip edildiğini ve KKTC kurumlarının kaygılarını giderecek düzenlemelerin titizlikle ele alındığını söyledi. Bu çerçevede, bugün Ünal Üstel ile yapılan görüşmede uygulama çerçevesini güçlendiren ve açıklık getiren ek protokolün imza altına alındığı açıklandı.

Yılmaz, ek protokolün uygulamaya geçirilmesiyle birlikte Fiber Projesi’nin KKTC’nin dijital egemenliğini tahkim edeceğini, ekonomik kapasitesini artıracağını ve ülkenin dünyayla bağlarını güçlendireceğini kaydetti. Bu yatırımın hizmet kalitesini yükselteceği ve maliyetleri düşüreceği, gençlerin bilgi ve teknolojiye erişimini hızlandıracağı ve girişimcilerin küresel pazarlara daha güçlü açılmasını sağlayacağı ifade edildi.

Beklenen dönüştürücü etkiler:

Her iki yetkili de Fiber Projesi’nin yalnızca hızlı internet sağlamakla kalmayacağı, aynı zamanda kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini hızlandıracağı noktasında hemfikir oldu. Ünal Üstel, projenin kamudan eğitime, sağlıktan turizme ve finanstan güvenliğe kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyecek stratejik bir altyapı yatırımı olduğunu vurguladı. Bu altyapı sayesinde devletin veri üretme, toplama ve analiz etme kapasitesi artacak, doğru veriye dayalı daha hızlı ve etkin karar alınması mümkün hale gelecek ve dijital veri güvenliği güçlendirilecektir.

Yılmaz, güçlü bir dijital omurga kurmanın Kıbrıs Türkü gençlerine, girişimcilere ve kamu hizmetlerine uzun vadeli katkı sağlayacağını, ayrıca Kıbrıs Türk halkını tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı somut bir yanıt niteliğinde olduğunu belirtti. Projenin aynı zamanda 'Bilişim Adası' vizyonunun temel adımlarından biri olduğu ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda KKTC’nin refahına katkı sunacağı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca enerji alanındaki işbirlikleri, 10 Temmuz tarihinde imzalanan 'KKTC’ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' gibi konuların da ele alındığı bildirildi. Taraflar, fikir ve gönül birliği içinde hareket ederek KKTC’nin kalkınması ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini teyit etti.

Programın sonunda, 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan Fiber Projesi kapsamında ek protokol anlaşması imzalandı ve her iki taraf imzanın ülkeler ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL VE HÜKÜMET ORTAKLARI İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.