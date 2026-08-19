Uşak'ta konut satışları 2026 temmuzunda 589'a geriledi

Uşak'ta konut satışları geriledi:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı konut satış istatistiklerine göre Uşak'ta Temmuz döneminde satışlar geriledi. 2025 yılının Temmuz ayında 601 olan konut satış sayısı, 2026 yılının Temmuz ayında 589 olarak kaydedildi; bu, illerdeki yıllık değişimde 12 adetlik bir azalma anlamına geliyor.

Ulusal ölçekte ise ilk el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42.529 olurken, ikinci el satışları yüzde 20,8 düşüşle 81.074 seviyesinde gerçekleşti. Toplam satışlar içinde birinci el satışların payı %34,4, ikinci el satışların payı %65,6 olarak açıklandı.

yabancılara yapılan satışlar ve ülke dağılımı:

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 1,9 artış göstererek 2.120 olarak bildirildi. Bu satışların toplam içindeki payı %1,7 oldu. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 11.203 seviyesine geriledi. Ülke uyruklarına göre Temmuz ayında en çok konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

ege bölgesinde il bazında düşüşler:

Ege Bölgesi'nde Uşak dışında pek çok ilde de yıllık bazda satış gerilemeleri görüldü. Verilere göre Manisa'da satışlar 2.145'ten 1.753'e, Afyonkarahisar'da 1.099'dan 865'e, Aydın'da 2.677'den 2.268'e geriledi. Diğer illerde de Denizli 1.618'den 1.521'e, İzmir 8.064'ten 6.547'ye, Kütahya 834'ten 664'e ve Muğla 1.873'ten 1.662'ye düştü.

Uşak'taki azalış mutlak sayı olarak sınırlı kalırken, Ege genelindeki veriler bölgesel olarak talepte daralma eğilimi olduğunu gösteriyor. Ulusal verilerde ise ikinci el piyasasındaki daha belirgin düşüş ile birinci el payının toplam içinde devam eden ağırlığı dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN YAYIMLADIĞI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNE GÖRE, UŞAK’TA GEÇEN YIL TEMMUZ AYINDA 601 KONUT SATILIRKEN, BU YILIN AYNI AYINDA SATIŞLAR 12 ADET AZALARAK 589 OLDU.