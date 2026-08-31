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Kırıkkale'de terfi sevinci: jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu

Kırıkkale'de düzenlenen rütbe terfi töreninde subay, astsubay ve uzman jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu; validen tebrik geldi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale'de terfi sevinci: jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu

törende kutlama ve temenniler:

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi töreninde yeni rütbelerini alan personeli tebrik etti.

Sarıibrahim, terfilerin personele, ailelerine ve Jandarma Teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

terfi edilen personel ve katılımcılar:

Tören, bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarma personeli için gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da rütbe alan personele tebriklerini iletti.

Tören, görevde yükselmenin simgesi olarak personel ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve resmi kutlamalarla sonlandırıldı.

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM, İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ...

KIRIKKALE VALİSİ HÜSEYİN ENGİN SARIİBRAHİM, İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA DÜZENLENEN RÜTBE TERFİ TÖRENİNDE YENİ RÜTBELERİNİ ALAN PERSONELİ TEBRİK ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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