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TBMM'de veda: eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için tören

Eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de düzenlenen tören, biyografisinin okunması, saygı duruşu ve duanın ardından cenaze yürüyüşle sona erdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

TBMM'de veda: eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için tören

Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de düzenlenen tören

Eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni yapıldı. Selvi, Ağustos ayının 28’inde hayatını kaybetmişti. Tören kapsamında milletvekilleri ve yakınları katılım gösterdi.

Törenin akışı:

Tören, Selvi’nin biyografisinin okunması ile başladı. Okumanın ardından salonda saygı duruşu yapıldı ve dualar eşliğinde anma gerçekleştirildi. Cenaze programı, naaşın tören yürüyüşüyle cenaze arabasına bindirilmesiyle tamamlandı.

Katılımcılar ve tören sonrası:

Törene Selvi’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı. Selvi’nin ailesi törenden sonra TBMM’de taziyeleri kabul etti.

Programın ardından cenaze, öğle namazını müteakip defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı’na götürüldü. Tören öncesinde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu el sıkıştı; tören sonunda ise ayrılırken tokalaşma gerçekleşmedi.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için TBMM&#039;de cenaze töreni düzenlendi

Eski CHP Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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