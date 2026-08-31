Dolar 48,2459 +0,03%
Euro 56,0185 +0,27%
Bist 14.530,15 -0,76%
Altın Gram 6.977,50 -0,70%
EUR/USD 1,1604 +0,14%
Brent Petrol 88,86 +3,18%
--°

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Sivas Dedebalı Mahallesi'nde cami kıblesi nedeniyle 1965'ten beri kaldırımda duran musalla taşı, 2020'ye kadar cenazelerde kullanıldı; şu an boş halde bekliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Sivas'ın Dedebalı Mahallesi Mısmılırmak Caddesi üzerinde, bir müstakil evin önünde kaldırımı işgal eden musalla taşı, caddeyi kullananların dikkatini çekiyor. 1965 yılında Dedebalı Camii arsasında yapılan ve cami ile bağlantılı olarak kullanılan bu taş, caminin kıble düzeninin uygun olmaması nedeniyle kaldırıma yerleştirildi ve uzun yıllar mahalle cenazelerinde kullanıldı.

Tarihi ve kullanım öyküsü:

İmam hatip binası ile cami alanında yapılan düzenlemeler sonucu, caminin kıble tarafında musalla taşı koymaya uygun bir yer bulunmadığı için taş, cami arsası içindeki lojman binasının caddeye bakan cephesine yerleştirildi. Kaynaklara göre taş, 1965'ten itibaren yaklaşık 55 yıl boyunca mahalle cenazelerinde görev aldı. Yerel kullanım, taşın mahallenin toplumsal ritüellerinde uzun süre işlevsel bir öğe olduğunu gösteriyor.

Cami imamının anlatımı ve güncel durum:

Dedebalı Cami İmamı Muammer Bulut olayın arka planını şöyle aktarıyor: 'Daha önce mahallenin cenazelerinin kalkması için musalla taşı boruya koyuluyor. Caminin kıble tarafı musalla taşı koymaya müsait olmadığı için, cami arsası içinde yer alan ve cami lojmanı olan binanın cadde tarafında bakan kısmına bu taşı bırakmışlar.' Bulut, Ayyıldız Camii'nde taşın 2020 yılına kadar aktif olarak kullanıldığını, ancak o tarihten sonra artık kullanılmadığını ve şu an atıl halde beklediğini ifade ediyor.

Cadde üzerindeki bu tür yapılar hem kentsel dokuda hem de toplumsal hafızada iz bırakıyor. Musalla taşının fiziksel varlığı, mahallenin geçmiş pratiklerine dair somut bir tanıklık sunarken, günümüzde kullanım dışı kalması farklı değerlendirmelere ve korunma gereksinimine işaret ediyor.

SİVAS’TA MÜSTAKİL BİR EVİN DIŞINDA, KALDIRIM ÜSTÜNDE DURAN MUSALLA TAŞI CADDEDEN GEÇENLERİ...

SİVAS’TA MÜSTAKİL BİR EVİN DIŞINDA, KALDIRIM ÜSTÜNDE DURAN MUSALLA TAŞI CADDEDEN GEÇENLERİ ŞAŞIRTIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi
images

Fabrika bacasından yükselen duman tedirginlik yarattı
images

Çarşamba ovası drenaj yatırımının yarısı tamamlandı
images

Yazın bostanlarından kışa uzanan sofralar: Patnos'un emekle büyüyen ürünleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Barajda serinleyen köpekler İslahiye'de görüntülendi

Fabrika bacasından yükselen duman tedirginlik yarattı

Samsun-Ordu kara yolunda üç araç çarpıştı, trafik kısa süreli aksadı

Telefonda tartışma Kuşadası'nda pompalı tüfekli saldırıya dönüştü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı