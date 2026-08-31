Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Sivas'ın Dedebalı Mahallesi Mısmılırmak Caddesi üzerinde, bir müstakil evin önünde kaldırımı işgal eden musalla taşı, caddeyi kullananların dikkatini çekiyor. 1965 yılında Dedebalı Camii arsasında yapılan ve cami ile bağlantılı olarak kullanılan bu taş, caminin kıble düzeninin uygun olmaması nedeniyle kaldırıma yerleştirildi ve uzun yıllar mahalle cenazelerinde kullanıldı.

Tarihi ve kullanım öyküsü:

İmam hatip binası ile cami alanında yapılan düzenlemeler sonucu, caminin kıble tarafında musalla taşı koymaya uygun bir yer bulunmadığı için taş, cami arsası içindeki lojman binasının caddeye bakan cephesine yerleştirildi. Kaynaklara göre taş, 1965'ten itibaren yaklaşık 55 yıl boyunca mahalle cenazelerinde görev aldı. Yerel kullanım, taşın mahallenin toplumsal ritüellerinde uzun süre işlevsel bir öğe olduğunu gösteriyor.

Cami imamının anlatımı ve güncel durum:

Dedebalı Cami İmamı Muammer Bulut olayın arka planını şöyle aktarıyor: 'Daha önce mahallenin cenazelerinin kalkması için musalla taşı boruya koyuluyor. Caminin kıble tarafı musalla taşı koymaya müsait olmadığı için, cami arsası içinde yer alan ve cami lojmanı olan binanın cadde tarafında bakan kısmına bu taşı bırakmışlar.' Bulut, Ayyıldız Camii'nde taşın 2020 yılına kadar aktif olarak kullanıldığını, ancak o tarihten sonra artık kullanılmadığını ve şu an atıl halde beklediğini ifade ediyor.

Cadde üzerindeki bu tür yapılar hem kentsel dokuda hem de toplumsal hafızada iz bırakıyor. Musalla taşının fiziksel varlığı, mahallenin geçmiş pratiklerine dair somut bir tanıklık sunarken, günümüzde kullanım dışı kalması farklı değerlendirmelere ve korunma gereksinimine işaret ediyor.

SİVAS’TA MÜSTAKİL BİR EVİN DIŞINDA, KALDIRIM ÜSTÜNDE DURAN MUSALLA TAŞI CADDEDEN GEÇENLERİ ŞAŞIRTIYOR.