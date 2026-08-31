Erzurum Oltu yolunda yol genişletme alanına düşen araçta üç kişi yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Erzurum'da, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıktığı belirtilen otomobil yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü. Olay yerinde yapılan tespitlere göre kaza sonucu araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri Canpolat K., Ahmet Emin Ö. ve Yiğit Can Ç. olarak bildirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı ve kaza yerinde inceleme yapılıyor.

Bölgede tepkiler ve talepler:

Bölgede son yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, yolun tehlikeli bölümüne kalıcı önlemler alınmasını istiyor. Sakinler, şu ana dek getirilen önlemlerin yetersiz kaldığını ifade ederek özellikle kaçış rampası gibi kalıcı tedbirler talep ediyor.

Vatandaşlar, siyasetçilerin seçim dönemlerinde bölge için tünel yapılacağı yönünde söz verdiğini hatırlatarak, 'Artık yeni kazaların yaşanmasını ve canların yanmasını istemiyoruz. Bu yola kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz' şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Güvenlik çağrısı ve beklentiler:

Bölge halkı, yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ve çalışmanın bulunduğu kesimde acil güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine dikkat çekiyor. Kazanın ardından artan talepler, yetkililerden daha hızlı ve kapsamlı adımlar atılmasını gerektiriyor.

OLTU-ERZURUM KARA YOLU AKSU MAHALLESİ YAKINLARINDA YAYLA YOLU MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, OTOMOBİLİN YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPILAN ALANA DÜŞMESİ SONUCU ARAÇTAN BULUNAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.