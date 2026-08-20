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Jiangxi ile yeni köprü: Türk şirketlerine Çin pazarında somut fırsatlar

Türkiye-Çin İş Geliştirme Derneği'nin Jiangxi temasları, Türk şirketlerinin Çin pazarında yatırım, ortaklık ve doğrudan ticaret fırsatlarını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Jiangxi ile yeni köprü: Türk şirketlerine Çin pazarında somut fırsatlar

beşer ve jiangxi yetkilileri bir araya geldi:

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Çin’deki temasları kapsamında derneğin protokol ortağı olan SCO Ekonomik ve Ticaret Değişim Merkezi aracılığıyla Jiangxi Eyaleti Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Chen Zhimin ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke iş dünyası arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.

görüşmenin öncelikli alanları:

Taraflar, dernek üyelerinin Çin’deki firmalarla doğrudan temas kurmasını sağlayacak mekanizmalar üzerinde durdu. Özellikle yüksek teknoloji, maden, tekstil ve gıda sektörlerinde karşılıklı ticaret, yatırım ve ortak proje imkanlarının geliştirilmesi gündeme geldi. Jiangxi yetkilileri, bu alanlarda iş birliği kurulmasının teşvik edileceğini belirtti.

jiangxi'nin ticari kapasitesi ve iş birlikleri için olanaklar:

Jiangxi Eyaleti Ticaret Bakanlığı bünyesinde 1.644 firmanın bulunduğu, bu firmaların 228 ülkeye ihracat yaptığı ve 81 firmanın dünya sıralamalarında yer aldığı paylaşıldı. Ayrıca bölgede yaklaşık 190 firmanın dünya sıralamalarına girmesine yönelik özel projelerin yürütüldüğü ifade edildi.

Toplantıda, söz konusu firmalar ile dernek üyeleri arasında kurulabilecek ticari bağlantılar ve iş birliği modelleri değerlendirildi. Görüş alışverişinde, Türk şirketlerinin bu firmalarla ticaret, yatırım ve ortak projeler geliştirebilmesi için atılabilecek adımlar ve izlenecek yol haritası üzerinde mutabakata varıldı.

Beşer ile Jiangxi yetkililerinin temasları, iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkileri kolaylaştıracak somut irade ve kaynakların birlikteliğini işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde doğrudan görüşmeler ve eşleştirme çalışmalarıyla Türk firmalarının Çin pazarında daha görünür ve aktif olması bekleniyor.

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER, ÇİN’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI İHSAN BEŞER, ÇİN’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR ÇERÇEVESİNDE, DERNEĞİN PROTOKOL ORTAĞI OLAN ÇİN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (SCO) EKONOMİK VE TİCARET DEĞİŞİM MERKEZİ İLE BİRLİKTE JİANGXİ EYALETİ TİCARET BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ CHEN ZHİMİN’İ ZİYARET ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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