gölcük tersanesinde gemi inşasına dönüş ve milden üretimi başlıyor

Gölcük tersanesinde üretim yeniden canlanıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 açılışında yapılan açıklamalar, Kocaeli Gölcük’teki tersane faaliyetlerinin yeniden hız kazanacağı sinyalini verdi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tersanede uzun bir aranın ardından gemi inşasına yeniden başlanacağını ve MİLDEN denizaltısının burada üretileceğini duyurdu. Akyol, ASELSAN’ın bu çalışmaları desteklemek için tersanedeki varlığını güçlendirecek yeni tesis inşasına başladığını da belirtti.

gemi inşasına dönüş ve MİLDEN üretimi:

Akyol, açıklamasında denizlerin Türkiye için stratejik önemine vurgu yaparak güçlü bir donanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Tersanede gemi inşasının yeniden başlamasının ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen denizaltı MİLDEN’in üretiminin Kocaeli ve ülke adına önemine dikkat çekti. ASELSAN’ın yeni tesis girişimi, tersanedeki sanayi ekosistemini ve yerli üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak sunuldu.

donanma kapasitesi ve milli sistemler:

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ise konuşmasında Türk deniz gücünün çok yönlü olarak geliştirildiğini anlattı. Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri’ne 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50’den fazla savaş gemisinin aynı anda inşa edildiğini söyledi ve milli platformların altını çizdi. Açıklamada milli firkateynler, çıkarma gemisi, korvetler, milli uçak gemisi, milli hava savunma muhribi TCG Kocatepe ve milli denizaltının yapımına devam edildiği belirtildi.

Tatlıoğlu ayrıca insansız sistemlerdeki ilerlemelere temas etti; TCG Anadolu’dan TB3 sabit kanatlı insansız uçakların uçurulduğu, dikine kalkar insansız hava araçlarının gemilerde kullanıldığı ve hem insansız deniz araçları hem de insansız sualtı araçlarında yetkinlik sağlandığı vurgulandı. Milli silah sistemleri listesinde ATMACA, AKYA, Hisar Deniz ve MALAMAN adlı sistemler yer aldı; Tatlıoğlu, geçtiğimiz ay denizaltıdan 190 kilometre mesafedeki su üstü hedefine ATMACA ile atış yapıldığını aktardı.

yerel kutlamalar ve 100. yıl coşkusu:

Organizasyonun yapıldığı Gölcük’te yerel yöneticiler de etkinliğe katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş gençlerin Mavi Vatan ve denizcilik konusunda farkındalığının artacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve gençlerin ufkunun açılacağına dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın organizasyonu “geleceğin büyük Türkiye’sinin ayak sesleri” olarak niteledi ve emeğe teşekkür etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise ilçenin ve tersanenin tarihine değinerek, TEKNOFEST’in Gölcük’te düzenlenmesini önemsediklerini söyledi; konuşmasında, "Allah kahraman ordumuzu karada, denizde, havada ve uzayda ve dahi siber uzayda her daim mansur ve muzaffer eylesin" dileğinde bulundu. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’nin tarihine atıf yapılarak, Gölcük Tersanesi’nin 100. kuruluş yıl dönümü ve deniz kuvvetlerinin köklü geçmişi anıldı.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026’da yapılan bu açıklamalar, hem yerel ekonomide hem de savunma sanayiindeki tedarik zincirlerinde hareketlenme beklentisi doğuruyor; ASELSAN’ın tesise yatırım kararı ve tersanedeki üretim planları, bölgedeki sanayi kapasitesinin yeniden canlanmasının işaretleri olarak yorumlanıyor.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AHMET AKYOL.