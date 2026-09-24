Tarım müdürlüğünde afet hazırlığı tatbikatla pratikte sınandı

Ayrıntılar:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikat, yangın ve deprem gibi afetlere karşı kurumun hazırlık düzeyini artırma amacıyla yapıldı. Senaryo gereği önce deprem meydana geldiği varsayılarak tahliye uygulaması düzenlendi ve personelin belirlenen toplanma alanında güvenli şekilde bir araya gelmesi sağlandı.

Tatbikatın uygulaması ve amaçları:

Deprem tatbikatının ardından oluşturulan yangın senaryosu çerçevesinde ilk müdahale, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durum prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangına müdahale adımlarını deneyimleyerek ekipman ve iletişim hatlarını test etti; uygulamalı eğitimlerle teorik bilgilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

Beklenen sonuçlar ve kazanımlar:

Tatbikat boyunca hedef, personelin afet ve acil durumlara yönelik farkındalığını artırmak, görev ve sorumlulukları pekiştirmek ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmekti. Gerçekçi uygulamalar sayesinde olası eksiklikler tespit edilerek hem eğitim hem de ekipman ihtiyaçları belirlenebilecek; bu sayede acil durumlara daha hızlı ve düzenli yanıt verilmesi bekleniyor.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE YANGIN VE DEPREM TATBİKATI