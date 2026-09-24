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Tarım müdürlüğünde afet hazırlığı tatbikatla pratikte sınandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan yangın ve deprem tatbikatı; tahliye, toplanma ve ilk müdahale uygulamalarıyla kurumun acil durum hazırlığını test etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tarım müdürlüğünde afet hazırlığı tatbikatla pratikte sınandı

Ayrıntılar:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen tatbikat, yangın ve deprem gibi afetlere karşı kurumun hazırlık düzeyini artırma amacıyla yapıldı. Senaryo gereği önce deprem meydana geldiği varsayılarak tahliye uygulaması düzenlendi ve personelin belirlenen toplanma alanında güvenli şekilde bir araya gelmesi sağlandı.

Tatbikatın uygulaması ve amaçları:

Deprem tatbikatının ardından oluşturulan yangın senaryosu çerçevesinde ilk müdahale, yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı ve acil durum prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi. Personel, yangına müdahale adımlarını deneyimleyerek ekipman ve iletişim hatlarını test etti; uygulamalı eğitimlerle teorik bilgilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

Beklenen sonuçlar ve kazanımlar:

Tatbikat boyunca hedef, personelin afet ve acil durumlara yönelik farkındalığını artırmak, görev ve sorumlulukları pekiştirmek ve kurum içi koordinasyonu güçlendirmekti. Gerçekçi uygulamalar sayesinde olası eksiklikler tespit edilerek hem eğitim hem de ekipman ihtiyaçları belirlenebilecek; bu sayede acil durumlara daha hızlı ve düzenli yanıt verilmesi bekleniyor.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE YANGIN VE DEPREM TATBİKATI

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE YANGIN VE DEPREM TATBİKATI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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