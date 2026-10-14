Beykoz’da sağanak sonrası karanlıkta kovalarla su tahliyesi

olayın genel görünümü:

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış, sabah saatlerinden bu yana Beykoz’da hayatı olumsuz etkiledi. Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki bazı evlerin bahçe ve giriş katlarına yoğun yağış sonucu su doldu. Aynı dönemde ilçenin çeşitli noktalarında elektrik kesintileri bildirildi, bu da müdahaleyi güçleştirdi.

vatandaşların müdahalesi:

Evlerinde su biriken sakinler, elektriklerin kesik olması nedeniyle aydınlatma olmadan uzun süre mücadele etti. Vatandaşlar ellerindeki kovalarla ve basit araçlarla evlere dolan suyu tahliye etmeye çalıştı; müdahale gecikince ev içi eşyalar da risk altında kaldı. Birçok yurttaş, yağışın yoğunluğu ve karanlık nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirtti.

rüzgârın yol açtığı zararlar:

Yağışa eşlik eden şiddetli rüzgâr, ilçenin pek çok noktasında ağaçların devrilmesine neden oldu. Ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi, bu durum ulaşımda aksamalara yol açtı ve ek müdahaleye ihtiyaç doğurdu. Belediye ekiplerinin ve ilgili birimlerin saha çalışmaları gerektiği bildirildi.

Genel olarak, sabah saatlerinden itibaren artan sağanak ve rüzgârın birleşimi Beykoz’da günlük yaşamı sekteye uğrattı; sakinlerin önceliği su tahliyesi ve zarar tespit çalışmaları oldu.

İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE BEYKOZ'DA EVLERİN GİRİŞ KATINI SU BASARKEN, İLÇEDE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİ NEDENİYLE VATANDAŞLAR SAĞANAK YAĞMUR VE KARANLIK ALTINDA KOVALARLA SU TAHLİYESİ YAPMAYA ÇALIŞTI.