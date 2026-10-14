İncirli alt geçidinde su baskını: takside sıkışan sürücü kurtarıldı

olayın gelişimi ve müdahale:

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, İncirli Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte biriken su, cadde trafiğini olumsuz etkiledi. Bir ticari taksi alt geçitteki su birikintisinin içinde kalarak sürücünün araçta mahsur kalmasına yol açtı.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek sürücünün bulunduğu araç çevresinde güvenlik tedbirleri aldı ve sürücüyü araçtan çıkararak kurtardı.

tahliye çalışmaları ve ulaşım durumu:

Kurtarma işleminin ardından alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü tahliye çalışmalarının ardından alanda temizleme ve emniyet kontrolleri yapılmaya devam ediyor.

Olayın yaşandığı güzergahta sürücüler için alternatif yönlendirmelerin uygulandığı, çalışmaların tamamlanmasına kadar bölgedeki ulaşımda aksama yaşanabileceği bildirildi.

Yetkililer, benzer durumlara karşı dikkatli olunmasını ve olumsuz hava koşullarında alternatif güzergahların tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Bakırköy’de alt geçidi su bastı: Takside mahsur kalan sürücü kurtarıldı