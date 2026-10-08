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Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti

Beylikdüzü'nde buluşmaya çağrılan M.G., E.T. tarafından silahla tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve olay anının cep telefonu kaydını gösterdi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 00:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti

Beylikdüzü'nde görüntülenen tehdit anları

Beylikdüzü'nde bir araya gelen iki kişi arasında yaşandığı belirtilen gerilim, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda, kendisini daha önce dolandırıldığını ve aracının elinden alındığını ileri süren M.G. ile kendisini bu nedenle konuşmak için çağırdığını söyleyen E.T. karşı karşıya geldi.

şikayet ve iddialar:

M.G., buluşma noktasına gittiğinde E.T. tarafından sözlü hakaret ve silahla tehdit edildğini öne sürdü. M.G., kendisine yönelik tehditlerin arasında ölümle tehdidin de bulunduğunu belirtti ve yaşananları cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda E.T.'nin elinde silah olduğu, anı cep telefonuyla çektiği ve daha sonra silahla ateş ettiği anların yer aldığı görülüyor. Video karelerinde tehdit anları ve silahla ateş edildiği iddia edilen anlar açık biçimde yansıyor.

Olayı kaydeden görüntüler, tarafların ifadelerini destekleyici nitelikte görünürken, görüntülerin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacağı değerlendiriliyor. Her iki tarafın iddiaları habere yansıyan kayıtlarla birlikte değerlendirilecek.

Beylikdüzü&#039;nde konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit etti... O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde konuşmak için çağırdığı adamı silahla tehdit etti... O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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