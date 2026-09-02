Beyler Barajı'nda uzun ağ kurtarıldı, 225 sazan suya kavuştu

Beyler Barajı'nda kurtarma operasyonu

inceleme ve tespitler:

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Beyler Barajı Göletinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada gölette 2 bin 500 metre uzunluğunda ağ ve bir balık kafesi tespit edildi.

kurtarma ve bırakma işlemi:

Sudan çıkartılan, ağa takılı vaziyette bulunan balıkların durumu değerlendirildi. Ekipler, zarar görmüş birey olmamasına dikkat ederek toplam 225 sazanı sudan özenle kurtardı ve tekrar gölete bıraktı.

İlgili müdürlükler, yapılan müdahalenin ardından bölgedeki denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Operasyon, ihbarın değerlendirilmesi ve yerinde tespit edilen unsurların hızlı müdahale ile sonuçlandırılması açısından önem taşıdı.

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE BARAJ GÖLETİNDE HAYALET AĞ OLDUĞUNA DAİR İHBARI DEĞERLENDİREN KASTAMONU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2 BİN 500 METRE UZUNLUĞUNDA HAYALET AĞI SUDAN ÇIKARTTI. HAYALET AĞA TAKILAN 225 SAZAN BALIĞI İSE, AĞDAN KURTARILARAK TEKRAR BARAJ SUYUNA GERİ BIRAKILDI.