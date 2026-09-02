Kayserispor başkanı Çamlı'dan hakem tepkisi: kulübün kaderiyle oynanamaz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, hakem yönetimine yönelik sert tepki gösterdi ve müsabakanın hakemi Ozan Ergün hakkında açık ifadeler kullandı.

Maçın kritik anları:

Çamlı, karşılaşma boyunca yaşanan bazı kararlara özellikle uzatma dakikalarında tepki gösterdi. Başkan; normalde verilmesi gereken uzatma süresinin maksimum 4 dakika olduğunu, maçta önce 5 dakika gösterildiğini, ardından ek 1,5 dakika daha verildiğini belirterek bu ek sürenin gerekçesini sorguladı. Çamlı, maç sonrası şunları söyledi: "Şimdi 5 dakika uzatma veriyorsun. Bakıyorum, normalde verilmesi gereken uzatma süresi maksimumda 4 dakika. Tamam 5 dakika gösterdin. 1,5 dakika neden uzatırsın tekrar? Oyun durmadı, başka bir şey olmadı."

Başkan ayrıca geçen haftaya atıfta bulunarak hakem kararları nedeniyle haksızlığa uğradıklarını vurguladı: "Geçen hafta olmayan bir penaltı, 'Hakem art niyetli değil, iyidir' dedik. Şimdi faul oluyor, faulde bir şey çıkmıyor."

Çamlı'nın çağrısı ve uyarıları:

Başkan Çamlı, sözlerini TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik çağrı ve uyarılarla sürdürdü: "Buradan Hakem Merkez Hakem Kurulu başkanına, Türkiye Futbol Federasyonu başkanına henüz vakit erkenken çağrıda bulunmak istiyorum." Çamlı, hakemlerin çoğunu tanıdığını ve sevdiğini, fakat bu müsabakadaki yönetimi "hakemliğin bitmiş hali" olarak nitelendirdi.

Ozan Ergün hakkında doğrudan eleştiriler yönelten Çamlı, "Ozan Ergün, kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin. Yaptığı işi akşam izlesin. Vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok" dedi ve hakem yönetimine karşı daha sert muhalefet sinyali verdi.

Kayserispor'un haklarının korunacağı vurgusu:

Çamlı, kulübün haklarına sahip çıkacaklarını ve haksızlık karşısında taviz verilmeyeceğini belirtti: "Kayserispor’a hiç kimsenin gücü yetmez. Ben sahada hakemi de yenerim. Benim kurduğum takım, onların alayını da yener ama Kayserispor’u böyle diz çöktüremezsiniz." Ayrıca, "Kayserispor senin yutacağın bir lokma değil" ifadeleriyle hem kulübün duruşunu hem de hakem kararlarına karşı reaksiyonun devam edeceğini ifade etti.

Çamlı, art niyet olmadığı sürece hakemlerin hata yapmasının kabul edilebileceğini ancak bu maçta "iyi niyet görmediğini" yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Açıkça söylüyorum, bu hakem iyi niyetli değildi. Asla değildi."

Sonuç ve olası adımlar:

Başkan, hakem yönetimine ilişkin tepkilerin saha dışına taşınacağı sinyalini verdi; TFF ve MHK'ya dikkat çağrısı yaptı, federasyon yetkililerine hitaben uyarıda bulundu. Çamlı ayrıca oynatılan süreyle ilgili somut bir örnek vererek "6 dakika 50 saniye oynattı. 1 dakika 50 saniyelik ne oldu diyorum" şeklinde eleştirisini sürdürdü ve eğer hakem hatasını kabul ederse özür beklediğini belirtti.

Çamlı'nın sözleri kulübün içinde bulunduğu hassasiyeti ve hakem kararlarına karşı gösterilen tepkileri özetliyor. Başkanın mesajı açık: Kayserispor hakkını savunacak, gerektiğinde sesini yükseltecek ve art niyetli yönetimlere karşı uyarılarda bulunacak.

Not: Haber, Ali Çamlı'nın İHA'ya yaptığı açıklamalara dayanarak hazırlanmıştır ve söz konusu ifadeler başkanın kendi değerlendirmelerini yansıtmaktadır.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, "Ozan Ergün, kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin. Yaptığı işi akşam izlesin. Vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok" dedi.