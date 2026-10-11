Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Beylikdüzü'nde şantiyede hırsızlık iddiası: kaçış anları kamerada

9 Ekim'de Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki şantiyeden hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli polisle kovalandı; Azat E., Çetin Ç. ve Emircan Ç. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Beylikdüzü'nde şantiyede hırsızlık iddiası: kaçış anları kamerada

Beylikdüzü'nde şantiyede hırsızlık iddiası

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları öne sürülen üç kişi, polis ekipleri tarafından fark edilince yaya olarak kaçmaya başladı. Olay, 9 Ekim Cuma günü Marmara Mahallesi Kocatepe Caddesi'ndeki çalışma alanında yaşandı. Şüphelilerin tespiti üzerine polis müdahalesiyle başlayan kovalamaca kısa süre sonra sonuç verdi.

Olayın gelişimi:

Polis ekiplerinin uyguladığı takiple tespit edilen üç şüpheliden iki tanesi kaçış sırasında yakalandı. Yakalanan ve gözaltına alınan kişiler arasında Azat E. (23), Çetin Ç. (17) ve Emircan Ç. (17) bulunuyor. Kaçmayı başaran üçüncü şüpheli ise ilerleyen saatlerde polis karakoluna giderek teslim oldu. Yetkililer, şüpheliler hakkında işlem başlatıldığını ve şahısların adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.

Görüntüler ve adli süreç:

Kovalamaca anları, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde şüphelilerin polisleri fark edip kaçmaya başladığı ve yakalanma anları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve gözaltındaki şahısların işlemlerinin ardından resmi adımın atılacağı belirtildi.

Beylikdüzü’nde şantiyeden hırsızlık yapan 3 şüpheli kaçtı: O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde şantiyeden hırsızlık yapan 3 şüpheli kaçtı: O anlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'daki oto yıkama kavgasında hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın cenazesi tesl...
images

Komşuların merakı ölüm haberi oldu: İnegöl'de 78 yaşındaki adam evinde ölü bulun...
images

Bursa’dan hareket anı kameralarda: Manisa’daki otobüs kazasının son görüntüleri
images

Akhisar-İzmir istikametinde otoyol kazası: 11 ölü, 27 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa’dan hareket anı kameralarda: Manisa’daki otobüs kazasının son görüntüleri

Akhisar-İzmir istikametinde otoyol kazası: 11 ölü, 27 yaralı

Kırsalda 22 kilometre konfor: Hekimhan'da grup yolu yenilendi

Dijital miras korunacak, Kırım’ın fiili durumu yasa dışı ilhak olarak değerlendirildi

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti