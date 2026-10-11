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Gençlik yatırımı geleceğe köprü: İlkadım'da eğitimden bilime kapsamlı destek

İlkadım Belediyesi, İLKEM başta olmak üzere eğitim, spor, kültür ve bilim projeleriyle gençlerin akademik, sosyal ve teknolojik gelişimini destekliyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlik yatırımı geleceğe köprü: İlkadım'da eğitimden bilime kapsamlı destek

Gençlik programlarının kapsamı:

İlkadım Belediyesi, eğitimden spora, kültürden sanata farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalarla gençlerin gelişimini destekliyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gençlere yönelik hizmetleri sürdürdüklerini belirterek, "Gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapılan kıymetli bir yatırım olduğunu biliyoruz" dedi.

Eğitim ve akademik destek:

Belediye bünyesindeki Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM), YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği sunuyor. İLKEM aracılığıyla verilen kurslar, rehberlik hizmetleri ve kaynaklara erişimle öğrencilerin akademik yolculuklarına katkı sağlanıyor. Başkan Kurnaz, hizmet anlayışında eğitim, fırsat eşitliği ve kişisel gelişimin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Hizmet anlayışımızda eğitim, fırsat eşitliği ve kişisel gelişim önemli bir yer tutuyor. İLKEM’de gençlerimizin eğitim yolculuğunda onlara destek oluyoruz. Eğitim faaliyetlerimizle öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sunuyor, eğitim hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor, kültür ve teknolojiyle buluşma:

Kurnaz, gençlerin sportif ve sosyal gelişimlerini önemsediklerini belirterek sporun disiplin, takım ruhu, dayanışma ve özgüven kazandıran yönünü ön plana çıkardıklarını söyledi. Belediye, gençlerin farklı spor branşlarıyla tanışmasını sağlayan etkinlikler ve altyapı çalışmalarıyla yetenek gelişimini desteklemeyi hedefliyor. "Sporun disiplin, takım ruhu, dayanışma ve özgüven kazandıran yönünü ön plana çıkarıyoruz. Gençlerimizin farklı spor branşlarıyla buluşmasını ve yeteneklerini geliştirmelerini önemsiyoruz" dedi.

Ulaşılabilir kültür ve bilim olanakları:

Gençlere erişimi artırmak için Gezici Kütüphane ve Mobil Oyun Atölyesi gibi projeler hayata geçiriliyor; ayrıca İlkadım Bilim Merkezi için çalışmalar sürüyor. Başkan Kurnaz, belediyenin gençleri "çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak" amacıyla projeler üretmeye devam edeceğini belirterek, gençlik yatırımlarının toplumun geleceğine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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