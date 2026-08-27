beyoğlu'nda iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

olay ve soruşturmanın başlangıcı:

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Ağustos tarihinde bir iş yerinden gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olay, failinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda öncelikli olarak güvenlik kamerası kayıtları üzerinden değerlendirildi.

görüntü incelemesiyle tespit:

Güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.E. olduğu belirlendi. İnceleme, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen failiz meçhul olay çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

yakalanma ve adli süreç:

Belirlenen şüpheli Y.E., 12 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülecektir.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ SONUCU YAKALANARAK TUTUKLANDI.