Dolar 48,1306 +0,03%
Euro 56,1809 -0,03%
Bist 14.607,97 -0,02%
Altın Gram 7.193,09 -0,11%
EUR/USD 1,1650 -0,07%
Brent Petrol 86,97 +0,03%
--°

beyoğlu'nda iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, Beyoğlu'nda 8 Ağustos'ta cep telefonu çalan şüpheli Y.E.'yi kameralarla tespit edip 12 Ağustos'ta yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

beyoğlu'nda iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

olay ve soruşturmanın başlangıcı:

İstanbul Beyoğlu'nda 8 Ağustos tarihinde bir iş yerinden gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olay, failinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda öncelikli olarak güvenlik kamerası kayıtları üzerinden değerlendirildi.

görüntü incelemesiyle tespit:

Güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.E. olduğu belirlendi. İnceleme, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen failiz meçhul olay çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

yakalanma ve adli süreç:

Belirlenen şüpheli Y.E., 12 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülecektir.

İSTANBUL BEYOĞLU&#039;NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN...

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ, GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ SONUCU YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Market vitrinine giren otomobilin Afyonkarahisar görüntüleri ortaya çıktı
images

Virajı alamayan ot yüklü kamyonet Tekman'da devrildi: iki kişi hafif yaralandı
images

Adana'da kapalı yetiştirme düzenine darbe: 198 kenevir kökü ve 538 gram kubar el...
images

Antalya villasında sahte polisle 4 milyon dolarlık kripto transferi iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Virajı alamayan ot yüklü kamyonet Tekman'da devrildi: iki kişi hafif yaralandı

Gençlere yeni sahne: Darıca'ya 50 dönümlük spor köyü ve kapsamlı kompleks

Antalya villasında sahte polisle 4 milyon dolarlık kripto transferi iddiası

Adana'da kapalı yetiştirme düzenine darbe: 198 kenevir kökü ve 538 gram kubar ele geçti

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1