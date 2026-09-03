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Beypazarı’da otomobil çarpışması sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Fasıl Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hafif yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beypazarı’da otomobil çarpışması sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı

Beypazarı’da otomobil çarpışması sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Fasıl Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma ve durum:

Kazada can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

ANKARA’DA BEYPAZARI’NDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF...

ANKARA’DA BEYPAZARI’NDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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