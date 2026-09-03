Beypazarı’da otomobil çarpışması sonrası üç kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Fasıl Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
kaza yeri ve müdahale:
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
soruşturma ve durum:
Kazada can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.
ANKARA’DA BEYPAZARI’NDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.
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