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Beyşehir'de Köprübaşı Caddesi'nde motosiklet devrildi, sürücü yola savruldu

Beyşehir'de Köprübaşı Caddesi'nde seyreden M.Ö.'nün motosikleti devrildi; yola savrulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyşehir'de Köprübaşı Caddesi'nde motosiklet devrildi, sürücü yola savruldu

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıarmağan Mahallesi, Köprübaşı Caddesi üzerinde seyir halindeki motosikletin henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu sürücü M.Ö. yola savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan değerlendirmede hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Ö.'nün durumu stabil olarak hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlatırken görgü tanıklarının ifadeleri alınmaya başlandı. Motosikletin devrilme nedenine ilişkin kesin bulguların elde edilmesi için olay yeri çalışmaları ve kayıt incelemeleri sürüyor.

Yetkililer, henüz net bir neden tespit edilmediğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Trafikte benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve gerekli güvenlik önlemlerini almasının önemine vurgu yapıldı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DEVRİLEN MOTOSİKLETTEN YOLA SAVRULAN SÜRÜCÜ...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN DEVRİLEN MOTOSİKLETTEN YOLA SAVRULAN SÜRÜCÜ YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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