Beyşehir'de tarhana hazırlığı son günlere girerken

Konya'nın Beyşehir ilçesinde asırlardır süregelen tarhana yapımı geleneği, yaz mevsiminin son günlerine yaklaşırken tamamlanma aşamasına geldi. Hava sıcaklıklarının kurutmaya elverişli olduğu yaz ayları değerlendiriliyor ve aileler, evlerin önünde, bahçelerde ve açık alanlarda bir araya gelerek tarhana hazırlıyor.

İmece geleneği sürüyor:

Tarhana yapımı çoğunlukla aile içinde değil, komşuların da katıldığı imece usulüyle yürütülüyor. Büyük kazanlarda yoğurdun ezilip ateşte ayrana dönüştürülmesiyle başlayan süreçte, ardından tuz, yarma bulguru ve tereyağı eklenerek hazırlanan bulamaç bir süre dinlendiriliyor. Hazırlanan sıcak bulamaçtan tabaklara alınan bölümler, üzerine tereyağı konularak yapım aşamasına katılanlara ikram ediliyor; bu uygulama hem emeğin hem de paylaşımın simgesi olarak öne çıkıyor.

Güneşte kurutma ve nöbet:

Dinlendirilen hamurdan elde edilen bezeler özel makinelerle yuvarlak şekle getirilip hasır çitlerin üzerine tek tek seriliyor. Bu tarhanalar yaklaşık iki gün boyunca güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kuruma süresince aileler, sokak hayvanları ve kuşların zarar vermemesi için saatlerce nöbet tutuyor. Evlerin önünden bahçelere, tarhana damlarından çatılara, okul bahçelerinden yol kenarlarına kadar uygun alanlarda serilen tarhanalar daha sonra toplanıp kış için saklanıyor.

Beyşehir tarhanası kış sofralarında önemli bir yer tutuyor; genellikle ceviz ve badem gibi kuruyemişlerle birlikte tüketiliyor ve misafirlere ikram ediliyor. Ancak üretimde kullanılan ürünlerin maliyetlerinin yükselmesi, ilçedeki tarhana çitlerinin sayısında azalmaya yol açtı; geçmiş yıllara göre kurutulan alanların daha sınırlı olduğu gözleniyor.

Tüm bu uygulamalar, hem lezzetin hem de toplumsal dayanışmanın korunmasını sağlıyor; yaz aylarının son günlerinde yoğunlaşan hazırlıklar, Beyşehir'de asırlık geleneğin nesilden nesile aktarılmasını sürdürüyor.

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ASIRLARDIR SÜRDÜRÜLEN TARHANA YAPIMI GELENEĞİ, YAZ MEVSİMİNİN SONUNA YAKLAŞILMASIYLA BİRLİKTE TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ. ANCAK ARTAN MALİYETLER NEDENİYLE BU YIL TARHANA YAPAN AİLELERİN SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI.