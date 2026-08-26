Bhotekoshi'de taşan nehir sınır kasabalarını vurdu, can kaybı 17

selin nedeni ve güncel bilanço

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehrinde meydana gelen taşkın, sınırdaki yerleşimlere ağır hasar verdi. Nepal Polisi, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi. Olayda çok sayıda kişi kaybolurken, yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

yetkililerin açıklamaları:

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yetkililerin ön bulgularına göre önce bir deprem, ardından toprak kaymasının meydana geldiğini ve toprak kaymasının nehir yatağını kapatmasının ani sel baskınına yol açtığını belirtti. Khanal, ekiplerin sahadaki verileri doğrulamaya çalıştığını ifade etti.

Bakan Khanal, Nepal dışında Çin tarafında da ciddi zarar görüldüğünü ve şu ana dek 35 güvenlik ile 44 askeri personel dahil olmak üzere gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını aktardı. En ağır etkilenen bölgeler olarak Rasuwa ve Nuwakot gösterildi.

etkilenen yabancı uyruklular ve sınır görüntüleri:

Nepal Turizm Kurulu verilerine göre haber alınamayan yabancı uyruklular arasında 12 İngiliz, 142 Hindistan, 17 Malezya, 4 Güney Afrika, 3 ABD, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor; ayrıca 111 kişinin uyruğu henüz doğrulanamadı.

Nepal-Tibet sınırındaki gyirong kasabasından elde edilen güvenlik kamerası görüntüleri, çamur ve sudan oluşan dev bir dalganın binalara çarparak bölgeyi etkilediğini gösteriyor. Görüntüler felaketin sınır ötesine uzanan boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin önceliğinin mahsur kalanların bulunması ve bölgedeki altyapı hasarının tespit edilmesi olduğunu belirtiyor. Bölgedeki hava ve arazi koşulları çalışmaları güçleştirirken, uluslararası yardım ve koordinasyon talepleri değerlendiriliyor.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.