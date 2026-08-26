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Gevşek kale direği oyun sırasında devrilince 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Arnavutköy'de Şeyh Şamil Ortaokulu bahçesinde oyun sırasında devrilen kale direği 4 yaşındaki Ediz Eren'in bacağı ve ayağında kırıklara neden oldu.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:27

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gevşek kale direği oyun sırasında devrilince 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın özeti:

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil Ortaokulu bahçesinde 20 Ağustos Perşembe günü yaşanan olayda, oyun oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman'ın üzerine kale direği devrildi. Olay sonucu çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yapılan tetkiklerde ayağında ve bacağında kırıklar tespit edildi.

Olay ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ediz, arkadaşlarıyla bahçede top oynarken, başka bir çocuğun kale direğine asıldığı, o sırada topun gelmesiyle dengesini kaybeden çocuğun düştüğü ve devrilen kale direğinin Ediz'in üzerine geldiği görülüyor. Görüntüler, kazanın kısa sürede gerçekleştiğini ve direğin sabitlenmediği iddialarını destekler nitelikte.

Aile açıklamaları ve iddialar:

Baba Gürkan Erman, yaşananları anlatarak, 'Geçen hafta Perşembe günü arkamdaki okulda çocuklar oyun oynamak için kapı açık olduğu için okula giriyorlar... benim 4 yaşındaki oğlum Ediz Eren, demir kale sabitlenmediği için bacağının üstüne demir kale düşüyor' dedi. Baba, çocuğun bacağında ciddi kırık ve travma oluştuğunu, hastane kayıtlarıyla bunun tespit edildiğini belirtti.

Erman, çocuğun tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, 'Şu anda çocuğun ayağı alçıda, 1.5 - 2 ay bu şekilde yatacak' bilgisini verdi. Aile olayla ilgili okuldan şikayetçi oldu ve sürecin adli kayıtlara geçirildiğini ifade etti.

Okulun durumu ve alınan önlemler:

Olayın ardından okul yönetiminin bahçedeki kaleleri kaldırdığı, ailelerin benzer olayların yaşanmaması için sabitleme ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ettiği bildirildi. Baba, öğretmenlerin olaya müdahale anını ve çocukların hızla dışarı çıkarıldığını aktardı; aile, herkesin aynı riske maruz kalmaması için gerekli önlemlerin ivedilikle uygulanmasını istedi.

Haber takibi ve adli süreç devam ediyor. Ailenin şikayeti ve hastane kayıtları olayın resmi sürecinde belge olarak yer alıyor.

4 YAŞINDAKİ EDİZ EREN

4 YAŞINDAKİ EDİZ EREN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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