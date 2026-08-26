Otoyolda alevler kontrol altına alındı, boş hayvan nakil aracı kurtarıldı

olayın gelişimi:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik yakınlarında İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan bir canlı hayvan nakil aracının sağ tarafındaki lastiklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, aracın sağ bölümüne ve yakıt deposuna yakın bir noktaya doğru ilerleyince sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve yardım istedi.

Sürücünün hızlı müdahalesi ve çevredeki dikkat sayesinde, alevlerin daha geniş alanlara yayılması önlendi. Yangın sırada yükselen dumanlar boyunca ilerleyen araç trafiğinde paniğe yol açmadı; sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta ve otoyol kenarındaki otluk alana sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın ve alevlenen otluk alan kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kamyonetin sağ bölümünde başlayan yangının yakıt deposuna yakın olması riski artırıyordu; bununla birlikte itfaiyenin zamanında müdahalesi ile daha büyük bir felaket engellendi. Olay anında kamyonun içerisinde hayvan bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

trafik ve soruşturma:

Yangın sırasında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki trafik akışı güvenlik önlemleri alınarak sağlandı ve ulaşımda uzun süreli aksama yaşanmadı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor; yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Yetkililer, araç bakımının ve lastik kontrollerinin önemine dikkat çekerek benzer olayların önlenmesi için sürücüleri uyardı.

İSTANBUL'DAN BURSA İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE OLAN CANLI HAYVAN NAKİL ARACINDA YANGIN ÇIKTI