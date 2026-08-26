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Karaismailler’e sürdürülebilir su güvenliği için 32,7 milyon liralık altyapı adımı

Denizli Büyükşehir DESKİ, Acıpayam Karaismailler Mahallesi'ne 11.844 metre iletim hattı ve 32,7 milyon TL yatırımla kalıcı ve sağlıklı içme suyu sağlayacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karaismailler’e sürdürülebilir su güvenliği için 32,7 milyon liralık altyapı adımı

Projenin kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü DESKİ, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi için 32,7 milyon TL tutarında bir yatırım başlattı. Proje kapsamında doğal içme suyu kaynağından mahallede bulunan dağıtım deposuna kadar uzanan 11 bin 844 metrelik yeni iletim hattı döşenecek. Yatırım, mahallede dönemsel olarak yaşanan su yetersizlikleri ve kesintilere kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor.

Hedefler ve teknik detaylar:

Yeni hat, suyun kaynaktan depoya daha güvenli ve verimli taşınmasını sağlayacak şekilde planlandı. Basınca ve dış etkenlere dayanıklı yeni nesil borular kullanılacak; bununla iletim kapasitesinin artırılması ve mevcut su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi amaçlanıyor. DESKİ, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını iklim değişikliği ve bölgesel kuraklığın etkilerine karşı hızlandırıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaismailler Mahallesi sakinlerine daha sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu sağlanması, su kesintilerinin azalması ve altyapının işletme maliyetlerinin düşürülmesi bekleniyor. Yetkililer, suyun her damlasının korunmasının önemine dikkat çekerek altyapı yatırımlarının uzun vadeli su güvenliğine katkıda bulunacağını vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ACIPAYAM’IN KARAİSMAİLLER MAHALLESİ’NDE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ACIPAYAM’IN KARAİSMAİLLER MAHALLESİ’NDE YAŞANAN SU SIKINTILARINA ÇÖZÜM GETİRMEK AMACIYLA 32,7 MİLYON TL YATIRIMLA 11 BİN 844 METRELİK YENİ İÇME SUYU İLETİM HATTI DÖŞÜYOR. PROJE TAMAMLANDIĞINDA MAHALLEYE DAHA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇME SUYU ULAŞTIRILACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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