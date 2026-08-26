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Samsun'da Dereköy mevkisinde art arda boğulma tehlikeleri

Samsun'un Dereköy mevkisinde 4 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi; sudan çıkarılanlar ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da Dereköy mevkisinde art arda boğulma tehlikeleri

Olayın gelişimi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde denize giren 4 kişi, kısa aralıklarla akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. İlk müdahaleyi çevredeki kişiler yaptı; sudan çıkarılanlar sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olayda denizde yüzen Mustafa C. (31) ile Arzu C. (30) akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan çiftin genel sağlık durumunun iyi olduğu, kontrolleri için ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildikleri bildirildi.

İkinci vakada çocuk ve yetişkin kurtarıldı:

Aynı bölgede bir süre sonra ikinci bir boğulma tehlikesi yaşandı. Denizde bulunan Taha Ç. (8) ve İbrahim Çakmak (45) de akıntıya kapıldı. Çocuk Taha Ç.'nin durumunun iyi olduğu, İbrahim Çakmak'ın durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Her iki kişi de ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sahildeki kurtarma çabaları

Niğde'den Samsun'a tatile gelenlere yardım ettiğini söyleyen Atilla Özbek, sahildeki kurtarma anını anlattı. Özbek, olay sırasında birden fazla kişiyi suya girerek çıkardıklarını belirterek, 'Ben sahilde oturuyordum, denize bakıyordum. Bu üçüncü vaka. İkisini kurtardık, bir şeyleri yoktu. Diğeri suda çok kalmıştı. 5-6 kişi girdik. Önce çocuğu kurtardık, sonra adamı kurtardık. Adamı çıkardığımızda mosmordu' dedi.

Özbek'in ifadeleri, olayın kısa sürede ve toplu müdahaleyle atlatıldığını ortaya koydu; ancak bir kişinin halen kritik durumda olması dikkat çekiyor.

Yerel uyarılar ve tehlikenin kaynağı:

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Demir, Dereköy açıklarındaki dip akıntısına dikkat çekti. Demir, denizin dibinde oluşan akıntının dışarıdan gelenlerce fark edilemediğini, rüzgâr ve dalga durumunda kayaların dibine yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı ve özellikle yazın yoğun dönemi için uyarıda bulundu.

Bölgede Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan uyarı tabelasında şu ifadeler yer alıyor: 'Dikkat! Çeken akıntı boğulma ve ölüm tehlikesi. Yüzme şampiyonlarının bile çeken akıntıdan kurtulamayacaklarını unutmamalıdır.' Bu uyarı, Dereköy'deki akıntının tehlike seviyesini açıkça ortaya koyuyor.

Yetkililer ve yerel halk, özellikle bölgeyi iyi tanımayanların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor; olay, dip akıntılarının bulunduğu noktalarda yüzme alışkanlıklarının ve emniyet önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİ DEREKÖY MEVKİSİNDE DENİZE GİREN 4 KİŞİ, KISA ARALIKLARLA BOĞULMA...

SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİ DEREKÖY MEVKİSİNDE DENİZE GİREN 4 KİŞİ, KISA ARALIKLARLA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ. SUDAN ÇIKARILAN 4 KİŞİ, AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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