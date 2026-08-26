Katı atık tesisinde yükselen dumanlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Katı atık tesisinde yangın kontrol altına alındı

Bolu'da özel bir şirkete ait katı atık ayrıştırma tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olay anı dron ile havadan kaydedildi ve ekiplerin çalışması saniye saniye görüntülendi.

yangının çıkışı ve ihbar:

Yangın, saat 14.45 sıralarında Aşağısoku Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Bolu Belediyesi tarafından MCY Geri Dönüşüm şirketine kiralanan katı atık ayrıştırma alanında başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Tesis alanından yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tesisi saran alevlere karşı geniş çaplı ve koordineli bir müdahale başlattı. Ekiplerin dört bir yandan yürüttüğü çalışmalar sayesinde alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Müdahale anları ve itfaiyenin çalışması havadan dronla görüntülendi.

Şu an itfaiye ekipleri tesiste soğutma çalışmalarına devam ediyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürülüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi.

BOLU'DA ÖZEL BİR ŞİRKETE AİT KATI ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI. O ANLAR DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.