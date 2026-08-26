Bhotekoshi'de taşkın: Nepal-Tibet sınırında sel baskını can kaybını artırdı

Bhotekoshi taşkını Nepal'de ağır bilanço bıraktı

Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın, Nepal'de can kaybını 31'e yükseltti. Polis verilerine göre 93 kişi yaralandı ve 93 kişinin kurtarıldığı açıklanırken, arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel sularının binaları, köprüleri, araçları ve kritik altyapıyı sürüklediği, hidroelektrik santralleri ile otoyolların büyük hasar aldığı görülüyor.

sayılar ve kurtarma çalışmaları:

Nepal yetkilileri, aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu 384 yolcudan henüz haber alınamadığını belirtti. Nepal Hükümet Sözcüsü Sasmit Pokharel yardım taleplerinin iletildiğini bildirerek Hindistan ve Çin'den destek istediklerini açıkladı. Bölgede yürütülen kurtarma operasyonlarında güvenlik güçleri, askerler ve sivil ekipler görev yapıyor.

oluş şekli ve sınır tarafındaki durum:

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından toprak kaymasının meydana geldiğini ve toprak kaymasının nehri kapatması sonucu ani sel baskını oluştuğunu aktardı. Khanal ayrıca şu ana dek 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını bildirdi. Sel felaketinden en çok etkilenen bölgeler arasında Rasuwa ve Nuwakot sayılıyor.

Çin tarafındaki arama kurtarma çalışmalarının durumu:

Çinli yetkililer Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ve sınır çevresinde geniş çaplı arama kurtarma operasyonlarını sürdürüyor. Şu ana dek Çin tarafından ölü veya yaralı sayısına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping kayıp kişileri bulma çabalarının yoğunlaştırılması ve risk altındaki sakinlerin tahliye edilmesi talimatını verdi. Gyirong bölgesinde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

Yetkililer, hasar tespit ve ulaşım altyapısının yeniden sağlanmasına yönelik öncelikli çalışmaları sürdürürken, bölgeye erişim ve hava koşulları operasyonların seyrini etkiliyor. Arama kurtarma ekipleri uluslararası iş birliği çağrılarına yanıt arıyor ve acil yardım operasyonları önümüzdeki saatlerde kritik önem taşıyor.

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.