Fidan: Şam açıklaması kağıt üzerinde olumlu, sahada doğrulanırsa dönüm noktası olur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıldönümü kutlamaları sonrasında geldiği Elazığ’da kent yöneticileriyle bir araya geldi ve yerel televizyonlara açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Elazığ’ın deprem sonrası yeniden imar sürecinde kaydettiği mesafe ve vatandaşların yeni konutlara yerleşmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Elazığ ziyareti ve bölgesel kalkınma

Fidan, Elazığ’da validen ve il protokolünden bilgi aldıktan sonra kentteki ekonomik ve altyapısal gelişmelere dikkat çekti. Deprem sonrası konutların tamamlanması ve teslim edilmesinin yanı sıra yerel yatırımların artmasının sevindirici olduğuna değindi. Malazgirt kutlamalarında Cumhurbaşkanıyla Ahlat’ta bulunmalarına atıf yapan Fidan, zafer vesilesiyle Anadolu’nun bin yıllık ortak tarihinin hatırlanmasının önemini vurguladı.

Bakan, modern rekabet ortamında geçmişten ders çıkarıp geleceğe hazırlanmanın önemini ifade ederek, Doğu ve Güneydoğu’daki doğal zenginliklerin ve bölgesel potansiyelin terörün olmadığı, silahlı çatışmanın sonlandığı ortamlarda kısa sürede ekonomik fırsata dönüşeceğini söyledi. Bölgesel kalkınmanın hem yerel halkın hakkı hem de ülke için öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Şam açıklamasına ilişkin değerlendirme

Fidan, YPG/SDG’nin kendini feshetmesine ilişkin Şam’dan gelen metne dair değerlendirmesinde, metnin içeriğinin olumlu olduğunu söyledi. Bakan’ın ifadelerine göre, bu açıklamanın gerçek hayatta da ifade edildiği biçimde uygulanıp uygulanmadığı profesyonel bir şekilde takip edilecek. Fidan, "Şam’da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur" ifadesini kullandı.

Bu sürecin, Suriye’de Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek ve tüm Suriyelilerin geleceğe güvenle bakabileceği bir ortamın tesisine hizmet edebileceğini belirten Fidan, atılacak adımların bu yönde tamamlayıcı nitelik taşıdığını kaydetti. Bakan, sahadaki gelişmelerin titizlikle kontrol edileceğini söyledi.

Fidan, ayrıca Suriye için önem taşıyan temel ilkeleri yineleyerek Kürtlerin kimliğinin korunması, kimlik inkârının olmaması ile birlikte Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün bozulmaması gerektiğini vurguladı. Bu konularda fiiliyatta da uyum görmek istediklerini söyledi ve bölgedeki varlığın sadece Suriye için değil Türkiye açısından da risk teşkil ettiğini hatırlattı.

İleri süreçte sorunların karşılıklı anlayış, diyalog ve barış yoluyla çözülmesini umut ettiklerini belirten Fidan, karayoluyla bölgeyi dolaşırken gördüklerinin, terörün olmadığı alanlarda kalkınmanın hızlanacağına dair inancını güçlendirdiğini söyledi. Sonuç olarak Bakan, Şam’daki metnin olumlu olduğunu; ancak uygulamada da somut adımlar görünürse bunun bölge için gerçekten olumlu ve dönüştürücü bir gelişme olacağını ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN