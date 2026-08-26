Dolar 48,1139 +0,07%
Euro 56,0955 -0,15%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.188,58 -1,01%
EUR/USD 1,1655 -0,17%
Brent Petrol 87,16 -0,13%
--°

Fidan: Şam açıklaması kağıt üzerinde olumlu, sahada doğrulanırsa dönüm noktası olur

Hakan Fidan, Şam'daki YPG/SDG açıklamasının metin olarak olumlu olduğunu; pratikte de uygulanırsa bölge için dönüştürücü olacağını söyledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:04

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 18:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Fidan: Şam açıklaması kağıt üzerinde olumlu, sahada doğrulanırsa dönüm noktası olur

Fidan: Şam açıklaması kağıt üzerinde olumlu, sahada doğrulanırsa dönüm noktası olur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıldönümü kutlamaları sonrasında geldiği Elazığ’da kent yöneticileriyle bir araya geldi ve yerel televizyonlara açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Elazığ’ın deprem sonrası yeniden imar sürecinde kaydettiği mesafe ve vatandaşların yeni konutlara yerleşmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Elazığ ziyareti ve bölgesel kalkınma

Fidan, Elazığ’da validen ve il protokolünden bilgi aldıktan sonra kentteki ekonomik ve altyapısal gelişmelere dikkat çekti. Deprem sonrası konutların tamamlanması ve teslim edilmesinin yanı sıra yerel yatırımların artmasının sevindirici olduğuna değindi. Malazgirt kutlamalarında Cumhurbaşkanıyla Ahlat’ta bulunmalarına atıf yapan Fidan, zafer vesilesiyle Anadolu’nun bin yıllık ortak tarihinin hatırlanmasının önemini vurguladı.

Bakan, modern rekabet ortamında geçmişten ders çıkarıp geleceğe hazırlanmanın önemini ifade ederek, Doğu ve Güneydoğu’daki doğal zenginliklerin ve bölgesel potansiyelin terörün olmadığı, silahlı çatışmanın sonlandığı ortamlarda kısa sürede ekonomik fırsata dönüşeceğini söyledi. Bölgesel kalkınmanın hem yerel halkın hakkı hem de ülke için öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Şam açıklamasına ilişkin değerlendirme

Fidan, YPG/SDG’nin kendini feshetmesine ilişkin Şam’dan gelen metne dair değerlendirmesinde, metnin içeriğinin olumlu olduğunu söyledi. Bakan’ın ifadelerine göre, bu açıklamanın gerçek hayatta da ifade edildiği biçimde uygulanıp uygulanmadığı profesyonel bir şekilde takip edilecek. Fidan, "Şam’da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur" ifadesini kullandı.

Bu sürecin, Suriye’de Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek ve tüm Suriyelilerin geleceğe güvenle bakabileceği bir ortamın tesisine hizmet edebileceğini belirten Fidan, atılacak adımların bu yönde tamamlayıcı nitelik taşıdığını kaydetti. Bakan, sahadaki gelişmelerin titizlikle kontrol edileceğini söyledi.

Fidan, ayrıca Suriye için önem taşıyan temel ilkeleri yineleyerek Kürtlerin kimliğinin korunması, kimlik inkârının olmaması ile birlikte Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün bozulmaması gerektiğini vurguladı. Bu konularda fiiliyatta da uyum görmek istediklerini söyledi ve bölgedeki varlığın sadece Suriye için değil Türkiye açısından da risk teşkil ettiğini hatırlattı.

İleri süreçte sorunların karşılıklı anlayış, diyalog ve barış yoluyla çözülmesini umut ettiklerini belirten Fidan, karayoluyla bölgeyi dolaşırken gördüklerinin, terörün olmadığı alanlarda kalkınmanın hızlanacağına dair inancını güçlendirdiğini söyledi. Sonuç olarak Bakan, Şam’daki metnin olumlu olduğunu; ancak uygulamada da somut adımlar görünürse bunun bölge için gerçekten olumlu ve dönüştürücü bir gelişme olacağını ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burdur'da kayyum tartışması: özel idareye sivil yönetici şart
images

Kurtulmuş: İsrail sadece Türkiye'den çekiniyor, bölgede barış vurgusu
images

Pezeşkiyan: ekonomik kuşatma ABD'ye sonuç vermeyecek
images

Suriye'de entegrasyonun yolu: Kurtulmuş'un SDG ve PEJAK tespitleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sungurlu yeni bir buluşma noktası kazanıyor: Çorum FK Sokağı 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

Nepal'de Bhotekoshi taşkını sınır bölgelerinde yeni kaygılar doğurdu

Yüksekova kavşağında iki araç savruldu: dört kişi yaralandı

Burdur'da kayyum tartışması: özel idareye sivil yönetici şart

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı