Kavurma festivali Kahramankazan'ı lezzetin adresi yapmaya hazırlanıyor

Uluslararası kavurma ve gastronomi festivali kahramankazan'da

Ankara'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Etkinlik, 29-30 Ağustos tarihlerinde Kahramankazan Millet Bahçesi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak ve kavurma başta olmak üzere farklı yöresel ile dünya mutfaklarından lezzetleri bir araya getirecek.

etkinlikler ve sunumlar:

Festival, Kahramankazan Belediyesi ile Türkiye Aşçılar Federasyonu ortaklığında düzenleniyor. Alan içinde usta aşçılar tarafından dev kazanlarda hazırlanan kavurmalar ikram edilecek; ayrıca çeşitli mutfaklardan yemeklerin yer aldığı stantlar kurulacak ve ziyaretçilere sunulacak.

amaç, açıklamalar ve program:

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, ilçenin et üretimiyle öne çıktığını vurgulayarak festivalin amacını anlattı. Çırpanoğlu, "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimizle beraber Kahramankazan etinin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz" dedi ve etkinliğin önümüzdeki yıllarda da düzenlenerek geleneksel hale gelmesini istediklerini belirtti.

İki gün sürecek festivalin 29 Ağustos Cumartesi programında DJ Emrah Karaduman ve sanatçı Emre Fel sahne alacak. Etkinlik, 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek kapanış konserinde şarkıcı Sefo'nun performansıyla sona erecek.

ANKARA’DA İKİNCİSİ DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KAVURMA VE GASTRONOMİ FESTİVALİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.