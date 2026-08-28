Bilecik Kolej Spor Kulübü hazırlık maçında moral buldu u15 ligi öncesi

Bilecik Kolej Spor Kulübü hazırlık maçıyla moral depoladı

Bilecik Kolej Spor Kulübü, U15 Gelişim Ligi öncesinde oynadığı hazırlık maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sentetik Saha’da karşılaştıkları Kocaelispor karşısında müsabaka 2-0 sonuçlandı ve maçın kazananı dostluk oldu.

maçın atmosferi ve hazırlık amaçları:

Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, hazırlık maçının rekabetin yanında takımdaki birlik ve kondisyonu görmek açısından önemli olduğunu belirtti. Karşılaşma boyunca saha içindeki iş birlikleri ve disiplin, oyuncuların lig temposuna hazırlanmasında ön plana çıktı. Maç boyunca gözlemlenen olumlu ayrıntılar, takımın moralini yükseltti.