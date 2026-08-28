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Muğlaspor savunmasına deneyim kattı: sol bek Oğuzhan Matur kadroya katıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, Almanya altyapılı 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur ile sözleşme imzaladı; savunmaya deneyim ve derinlik katıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor savunmasına deneyim kattı: sol bek Oğuzhan Matur kadroya katıldı

transferin detayları:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattına takviye yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Oğuzhan Matur ile anlaşmaya vardı.

Oğuzhan Matur, 27 yaşında ve futbola Almanya'da Viktoria Berlin altyapısında başladı. Kariyerinde ayrıca Zonguldak Kömürspor, Hatayspor ve Adanaspor gibi takımlarda forma giydi.

imza töreni ve kulüp açıklaması:

Muğlaspor Kulübü'nde düzenlenen imza töreninde Matur, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Törende Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de hazır bulundu.

Kulüp, transferin ardından yaptığı açıklamada oyuncuya "Muğlaspor ailesine hoş geldin" diyerek yeni futbolcunun yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

oyuncu profili ve beklentiler:

Sol bek mevkisinde oynayan Matur'un altyapı eğitimi ve farklı lig deneyimi, Muğlaspor'un alternatiflerini artıracak. Takım teknik kadrosu için hem savunma güvenliği hem de hücuma destek sağlayabilecek bir seçenek sunması bekleniyor. Kulübün transfer politikası doğrultusunda Matur'un, sezon içinde rotasyonda görev alması planlanıyor.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN MUĞLASPOR, 27 YAŞINDAKİ SOL BEK OĞUZHAN MATUR’U KADROSUNA...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN MUĞLASPOR, 27 YAŞINDAKİ SOL BEK OĞUZHAN MATUR’U KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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